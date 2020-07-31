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佩雷兹：感染新冠病毒是赛车生涯最悲伤的日子之一

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佩雷兹：感染新冠病毒是赛车生涯最悲伤的日子之一
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2020年7月31日 上午9:19

Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹表示感染新冠病毒是他赛车生涯里“最悲伤的日子之一”，但他相信自己病愈后能够强势回归。

根据昨天第二次核酸检测的结果，佩雷兹成为2020赛季重新启动后的第三例阳性病例，也是首位感染新冠病毒的F1车手。

在第一次核酸检测结果“不确定”后，墨西哥人就进行了自我隔离，从而缺席了英国大奖赛前的媒体日。而阳性的结果，让他无法参加本周末在银石的比赛，也实际上无缘下周末的70周年大奖赛。而包括“少数”车队工作人员在内的密切接触者，同样隔离并等待病毒检测结果。

“我极其悲伤，这绝对是我职业生涯里最悲伤的日子之一，“佩雷兹在周五早上通过推特视频表示。

“我们为本周末做了大量的准备工作，为了百分之百准备好。我知道我有一辆非常棒的赛车，车队完成了非常出色的工作。我对这件事真的很难过，但它说明我们所有人对这个病毒有多么脆弱。”

佩雷兹表示，他在匈牙利大奖赛之后搭乘私人飞机回到墨西哥，去探望因为遭遇事故而受伤的母亲。

“我遵守国际汽联和我的车队的所有指示，”佩雷兹继续说道，“匈牙利之后，我坐私人飞机回到墨西哥，花了两天时间去探望我的母亲，因为她发生了一起严重事故。她一出院，我就去看望她了。”

“然后我就回到欧洲了，同样的方式，（遵守）所有的程序。我不知道我从哪里感染病毒的。我没有任何症状。足够说明我们对这个有多脆弱。“

“我想感谢所有同僚车手对我的支持，我的车队、机构、车迷。 当前肯定对我是艰难的时期，但是我相信我会以更强的姿态回来。”

Racing Point目标以两辆赛车参加本周日的英国大奖赛，并且希望在最短的时间内对外宣布替补车手人选。据知情人士透露，车队已经基本确定将由曾经在银石基地效力过的尼科·霍肯伯格代替出场。

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