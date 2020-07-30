佩雷兹感染新冠病毒，将缺席英国大奖赛

佩雷兹因为第一次病毒核酸检测结果“不确定”，而接受了第二次检测，并且因为自我隔离并等待结果，错过了英国大奖赛前的媒体日。

英国当地时间晚上8点，国际汽联和F1发表声明，确认这位墨西哥车手第二次检测结果为阳性。

声明中写道：“在今天关于BWT Racing Point F1车队的塞尔吉奥·佩雷兹在银石赛道进行的2020 国际汽联F1英国大奖赛前接受新冠病毒检测得到不确定结果的声明之后，国际汽联和F1现在能够确认重新测试的结果为阳性。

”佩雷兹已经根据相关的公共卫生机构的指导进行自我隔离，并且会继续遵守那些机构的强制程序。

“在英国大奖赛当地组织者、当地卫生机构和国际汽联新冠病毒代表的协助下，一整套的‘Track and Trace’（应用软件）追踪已经启动，所有密切接触者已经隔离。

“国际汽联和F1定下的程序已经提供了对事件的快速遏制，不会对本周末的赛事造成广泛的影响。”

Racing Point随后发表声明，确认佩雷兹“不能参加本周末的比赛”。而车队“试图以两辆赛车在周日比赛”，但对于替补人选，暂时没有做出决定。

本周末的银石比赛，是2020赛季第二轮“三连赛”的第一场。根据英国政府规定，任何人感染新冠病毒，必须从确诊之日起至少自我隔离10天。这就意味着佩雷兹实际也将错过下周末依然在银石进行的70周年大奖赛。

可以理解的是，根据与梅赛德斯引擎协议的一部分，Racing Point可以使用德国车队储备阵容中的车手。

不过由于斯托弗·范多恩正在备战即将重启的FE收官六回合比赛，当前只有埃斯特班·古铁雷兹可以上阵。但是，墨西哥人自2016年底失去哈斯席位之后，就再也没参加过F1比赛。

因此，依靠着过去良好的关系，今年赋闲待业的尼科·霍肯伯格也被视为潜在人选。德国人曾在2012以及2014-2016年代表这支驻扎在银石的车队比赛。倘若他真的得到召唤，同样需要通过新冠病毒检测。

Racing Point发言人表示，佩雷兹在匈牙利大奖赛结束后一直留在欧洲，没有返回墨西哥。而与他接触过的“少数”车队工作人员，也已经隔离并等待病毒检测结果。

而对于佩雷兹当前的个人状况，车队在声明中写道：“塞尔吉奥身体良好且精神不错，但是他将继续根据相关卫生机构的指导自我隔离，而安全是车队和这项运动的终极任务。全体车队祝塞尔吉奥康复，并期待迎接他在不久后重新返回RP20驾驶舱。”