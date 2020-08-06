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佩雷兹已经结束隔离期

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佩雷兹已经结束隔离期
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2020年8月6日 下午1:49

Racing Point确认塞尔吉奥·佩雷兹已经结束防疫隔离期，但车队最晚将在周五早上确定他是否将回归参加本周末的70周年大奖赛。

英国车队在声明中表示，“英格兰公共卫生局已经确认塞尔吉奥·佩雷兹完成了隔离期。按照国际汽联《行为守则》，塞尔吉奥需要得到确定的新冠病毒检测的阴性结果，他才能重新走进围场。检测程序将在今天进行。”

佩雷兹在上周四的第二次核酸检测结果为阳性，让他无法参加英国大奖赛。不过，在周三的第一次检测得到“不确定”的结果之后，墨西哥人就立即进行自我隔离。

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔解释说，按照英格兰公共卫生局的标准“不确定”的检测结果即为阳性，而当天相关的隔离政策仍是自检测日起7天。但是周四，也就是第二次检测得到确定阳性的结果时，新的隔离10天制度才开始实施。

上周四佩雷兹确定无法参赛之后，Racing Point紧急征召曾经在银石基地效力过四年的尼科·霍肯伯格。但是在排位赛名列第12之后，因为赛车引擎无法点燃，德国人“疯狂的”回归以遗憾的方式提前告终。

Racing Point表示最早会在英国时间今天夜里决定将由谁搭档兰斯·斯特罗尔参加本周末在银石的“背靠背”比赛。

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