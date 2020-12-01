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佩雷兹已经拥有2022年回归F1的选项

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佩雷兹已经拥有2022年回归F1的选项
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, Grand prix editor
Co-author: Luis Ramírez, Featured writer

塞尔吉奥·佩雷兹声称如果明年不得不“休假”一年，他已经找好了在2022年重返F1的选项。

佩雷兹还剩最后两场比赛就要离开Racing Point，因为后者启动了与他合同中的解除条款，一边让现效力法拉利的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔在明年加入。

在被威廉姆斯车队拒绝，并错过哈斯和阿尔法·罗密欧的席位之后，下赛季佩雷兹留在F1的唯一可能性便是加盟红牛。

佩雷兹此前曾表示，如果不能在红牛觅得一席之地，那么明年他将选择暂别F1一年，并计划在2022年与一支能够鼓舞和激励他燃起斗志的车队重返赛场。

周一，佩雷兹在一场面向墨西哥媒体的新闻发布会上表示，他已经找到了2022年的邀请。

“我已经拥有了在2022年重返F1赛场的选择，所以这不会是一个问题，”佩雷兹表示。 “但我想要做的事，我希望能百分之百地坚定不移。而目前2021年没有任何其他类别的赛事能引起我的注意。”

 “当然，这一年里你会远离竞赛，但你必须考虑到2022年的规则会有很大变化。我想这对我的影响不大。最终，依据我所拥有的经验，我回到F1的话，跑个200圈就能回到我的水平。我们看到过其他车手在离开后的第二年回来时就是如此。”

佩雷兹在新闻发布会上透露，明年自己有可能成为F1最大车队之一的预备车手，但也强调他不愿意以这样的身份参加每一场比赛。

 “我有可能成为一名预备车手，但这一可能性还有待探讨，”墨西哥人表示。 “我有机会成为F1最大车队之一的预备车手。”

 “但我不认为我会以预备车手的身份去到所有比赛。整个赛季有23场比赛，我将离开家，离开我的家人，全程参与却没有比赛可跑。在我职业生涯的这个阶段，我不会接受那样，但我可以少参加一些比赛的想法仍在讨论中。当我对我的F1生涯接下来会怎样有更多了解时，我们再来谈论。”

翻译/小飞侠

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