佩雷兹将在2020赛季结束后离开Racing Point

正在意大利备战托斯卡纳大奖赛的佩雷兹，在当地时间周三晚上，通过个人社交平台确认了这个消息。

“天下没有不散的筵席，在一起度过了七年之后，我与车队的时光将在本赛季之后结束，”墨西哥人在个人声明中如是开场。

“这有点伤人，因为我在非常困难的时期押宝在这支车队上；我们设法克服了障碍，我为保住了许多同事的工作感到非常自豪。我会记住这些一起度过的美好瞬间、友谊以及总是全力以赴的满足感。”

现年30岁的佩雷兹已经在F1参赛了整整十年，在182场大奖赛中8次登上领奖台，其中5次是在2014年加盟这支前身印度力量的车队后所取得。

2018赛季中期，为了拯救濒临破产倒闭的印度力量，佩雷兹以债权人的身份向法院提起了诉讼，使得车队进入破产保护程序，随后被劳伦斯·斯特罗尔带领的联合财团收购，并且重组为现在的Racing Point。而这支车队将在明年转变为阿斯顿·马丁的厂商车队。

佩雷兹继续写道：“我会永远感谢维杰·马尔雅给我的机会，他在2014年相信我并让我在印度力量继续我的F1生涯。对于目前劳伦斯·斯特罗尔带领的管理者，我向他们的未来送上最好的祝福，特别是即将到来的阿斯顿·马丁项目。”

佩雷兹在2016和2017年代表当时的印度力量连续两个赛季拿到年度第七名，是三大车队之外排名最高的车手。

Racing Point领队奥马尔·萨夫诺尔向佩雷兹为他七年来对车队所做的贡献表示感谢。他在车队的声明中表示：“Checo七年来一直是银石家庭的一部分，并且在这段时间里成为赛道上最全能的车手之一。

“他在周六和周日的速度极快，他以顽强车手的名声而著称，我们一起度过了难以置信的瞬间。只要有一线领奖台的机会，Checo就会抓住，而那五次领奖台代表了这支车队历史上最美好的日子。

“赛车之外，Checo绝对是个人物，也是一个好朋友。很高兴与他一起共事了那么久。虽然我们即将在今年年底作别，但是还有九场比赛要进行，足够有机会让Checo与车队一起创造一些特别的回忆。”

暂无“B计划”

佩雷兹在去年与车队签订了三年的合约，原本将为之比赛到2022年。然而，今年五月塞巴斯蒂安·维特尔与法拉利分道扬镳，成为一系列车手市场变动的导火索。由于梅赛德斯和红牛都没有实际的席位空缺，同期Racing Point在本赛季表现出能够竞争领奖台的实力，德国人与之进行了“松散的接洽”。

传闻发生以来，由于斯特罗尔父子的关系，佩雷兹一直被认为将成为“牺牲品”，甚至连他自己也一度坦言，身为父亲的自己也绝不会“踢走儿子”。尽管墨西哥人后来因为感染新冠病毒，错过了两场在银石的比赛，但在西班牙强势回归的同时，他坚信自己在车队的未来牢固，而维特尔的绯闻“很快会终结”。

值得一提的是，兰斯·斯特罗尔刚刚在上周末的意大利大奖赛中，第一次代表Racing Point登上领奖台，也是车队身份更换后第一次有车手进入前三名。

佩雷兹曾经在维特尔传闻出现后表示有其他车队与他进行接触，但后来他由称自己完全没有与其他车队进行洽谈。他在声明中重申了这一点，而且暗示只对加盟有竞争力的车队感兴趣。

“我没有B计划，”墨西哥人表示，“我的意图是继续留在这里，但是那将取决于找到一个能让有动力的项目，继续在每一圈发挥出100%的能力。我喜欢可以尽快给你们一些好消息，但是现在让我们一起享受接下来的比赛。”

佩雷兹确认离开Racing Point，被认为是给维特尔明年加入阿斯顿·马丁的项目铺平道路。而对墨西哥人来说，考虑到他背后的强大资金支持，阿尔法·罗密欧和哈斯都是潜在的下家。其中，前者由索伯负责运作，那也是佩雷兹初来乍到的车队，并且三次为其登上领奖台。而美国车队则对2021年车手阵容持开放态度。