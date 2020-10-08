Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
托斯卡纳大奖赛
11 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
Russian GP
25 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
Tickets
09 10月
Next event in
14 Hours
:
18 Minutes
:
12 Seconds
See full schedule
R
Formula 1
巴林大奖赛
Tickets
27 11月
Next event in
49 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20

shares
comments
佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20
By:

Racing Point确认将在纽伯格林为塞尔吉奥·佩雷兹穷升级版RP20赛车，参加本周末的艾菲尔大奖赛。

Racing Point在上个月于穆杰罗的比周末，为兰斯·斯特罗尔率先用上升级套件，包括新的底板、修改的尾翼端板、调整后的前刹车导管。

由于穆杰罗是第三轮三连赛的最后一场，车队只来得及完成一套新部件，因此计划是让佩雷兹等到俄罗斯时换上升级。

然而，加拿大人在比赛尾声阶段争夺领奖台时，因为意外的轮胎爆胎而撞墙，结果赛车严重受损，包括升级套件。这使得原本已经繁重的新套件生产工作更加紧张。

最终，虽然车队在前往索契前又完成了一套新装备，但仍然让斯特罗尔使用，而本赛季结束后将离开的佩雷兹不得不继续等待。

令车队始料未及的是，斯特罗尔在排位赛Q2的混乱中，因为引擎过热而没能进行最后一轮冲刺，无缘从前十位发车。而比赛第一圈，他与法拉利车手查尔斯·莱克勒克的碰擦，又一次撞墙退赛，未能检验升级的真正效果。

反倒是只能用旧套件比赛的佩雷兹，在排位赛里获得第四名，又以相同的名次完成比赛。

在经过一个多星期的休整后，Racing Point终于为两辆赛车都准备齐了升级装备。这意味着佩雷兹和斯特罗尔能够在F1时隔七年回到纽伯格林时，都以升级后的RP20赛车投入比赛。

2020赛季还剩7场比赛，迈凯伦、Racing Point和雷诺之间的年度第三之争异常激烈。迈凯伦暂列第三，但是仅仅比Racing Point多出2分（后者因为早先的刹车导管问题被扣除了15个积分），而雷诺也只落后迈凯伦7分。

由于2021年赛车研发遭到冻结，今年赛车的大部分结构将沿用到下赛季。而明年Racing Point将变更为阿斯顿·马丁F1车队，届时四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔将取代佩雷兹。

霍纳：维斯塔潘的合约里没有引擎相关条款

Previous article

霍纳：维斯塔潘的合约里没有引擎相关条款
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending Today

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20

Latest news

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20

霍纳：维斯塔潘的合约里没有引擎相关条款
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

霍纳：维斯塔潘的合约里没有引擎相关条款

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

Trending

1
Formula 1

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20

1h

Latest news

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20
Formula 1

佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20

霍纳：维斯塔潘的合约里没有引擎相关条款
Formula 1

霍纳：维斯塔潘的合约里没有引擎相关条款

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身
Formula 1

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛
Formula 1

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

国际汽联：防疫规则足够在世界各地举办F1比赛
Formula 1

国际汽联：防疫规则足够在世界各地举办F1比赛

Latest videos

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片 03:36
Formula 1

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

F1引擎模式解释 04:44
Formula 1

F1引擎模式解释

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻 08:37
Formula 1

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权