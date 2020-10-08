佩雷兹将在纽伯格林获得升级版RP20

Racing Point在上个月于穆杰罗的比周末，为兰斯·斯特罗尔率先用上升级套件，包括新的底板、修改的尾翼端板、调整后的前刹车导管。

由于穆杰罗是第三轮三连赛的最后一场，车队只来得及完成一套新部件，因此计划是让佩雷兹等到俄罗斯时换上升级。

然而，加拿大人在比赛尾声阶段争夺领奖台时，因为意外的轮胎爆胎而撞墙，结果赛车严重受损，包括升级套件。这使得原本已经繁重的新套件生产工作更加紧张。

最终，虽然车队在前往索契前又完成了一套新装备，但仍然让斯特罗尔使用，而本赛季结束后将离开的佩雷兹不得不继续等待。

令车队始料未及的是，斯特罗尔在排位赛Q2的混乱中，因为引擎过热而没能进行最后一轮冲刺，无缘从前十位发车。而比赛第一圈，他与法拉利车手查尔斯·莱克勒克的碰擦，又一次撞墙退赛，未能检验升级的真正效果。

反倒是只能用旧套件比赛的佩雷兹，在排位赛里获得第四名，又以相同的名次完成比赛。

在经过一个多星期的休整后，Racing Point终于为两辆赛车都准备齐了升级装备。这意味着佩雷兹和斯特罗尔能够在F1时隔七年回到纽伯格林时，都以升级后的RP20赛车投入比赛。

2020赛季还剩7场比赛，迈凯伦、Racing Point和雷诺之间的年度第三之争异常激烈。迈凯伦暂列第三，但是仅仅比Racing Point多出2分（后者因为早先的刹车导管问题被扣除了15个积分），而雷诺也只落后迈凯伦7分。

由于2021年赛车研发遭到冻结，今年赛车的大部分结构将沿用到下赛季。而明年Racing Point将变更为阿斯顿·马丁F1车队，届时四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔将取代佩雷兹。