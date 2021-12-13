佩雷兹对“关键的”防守汉密尔顿有两种想法

在维斯塔潘和汉密尔顿于扣人心弦的阿布扎比大奖赛决战中第一次进站后，红牛让佩雷兹实施“B计划”，这意味着他要用老的软胎留在赛道上尽力拖住汉密尔顿，让维斯塔潘追上一个七秒的差距。

第20圈时，汉密尔顿在6号弯利用DRS把佩雷兹赶到边上，不过佩雷兹马上切了回来并把梅赛德斯车手整整压制了一圈，直到21圈时在同一个弯角不得不让他过去。

佩雷兹的激进防守得到了维斯塔潘的称赞，维斯塔潘称他为“一个传奇”，这让维斯塔潘把自己与汉密尔顿的差距缩小到了仅仅两秒。

在维斯塔潘于充满争议的最后一圈生死战中夺得了F1世界冠军头衔之后，佩雷兹表示很高兴能为车队贡献自己的力量，不过他也承认自己并不想在世界冠军头衔争夺战中过多干涉。

“当时比赛很关键，不过我清楚基本上刘易斯掌控了比赛，他有虚拟安全车和安全车窗口打开，那时候他可以做自己想做的任何事情，”佩雷兹说，“他掌控了比赛，所以那个时候很关键。不过同时我的轮胎已经非常老了，事实是奏效了，最终我很高兴自己帮到了马克斯和车队。这很艰难，因为同时你不想对车手冠军的争夺进行过多干扰，不过我想最重要的是，这是我的车队。”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

当被Motorsport.com问及是否担心过自己对汉密尔顿的激烈防守如果出了问题，并可能导致以一场碰撞决定冠军归属时，佩雷兹表示自己没有这么想。

“对，这是同时的，”他承认道，“不过显然我处在一个没什么可失去的位置，这不是一个你自己想要的位置，不过同时我永远会把自己的车队摆在首位。这是一场赌博，因为那个时候你就是小菜一碟，那时候我的软胎已经跑了18、19圈，而刘易斯刚刚换上新轮胎。出6号弯时把他挡在身后是问题的关键，正如我所说的，成功做到这点我很高兴，因为那时我可以把他拖住半秒钟，不过很高兴我拖了更久。”

佩雷兹在之后比赛还剩三圈、出了最终决定胜负的安全车时退赛，因为红牛担心他的本田引擎要不行了，这可能导致安全车再带一圈，并阻碍维斯塔潘超越汉密尔顿拿下冠军。

“当时我什么都不知道，不过显然我的引擎已经到极限了，”他补充道，“我们最不希望的就是出事故，这样马克斯就没圈数机会去超汉密尔顿了。引擎已到极限，你不希望它出故障。”当听到维斯塔潘称他是一个传奇时，佩雷兹回应道：“现在他才是传奇，他是世界冠军。”