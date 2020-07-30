佩雷兹因核酸检测结果不确定而缺席媒体日

英国当地时间今天下午，佩雷兹原本应该与队友兰斯·斯特罗尔一同出席国际汽联的虚拟新闻发布会。

但是加拿大人独自来到现场，而现场司仪解释说佩雷兹因为新冠病毒核酸检测结果“不确定”，正在自我隔离，同时等待重新检测的结果出炉。

Racing Point车队发言人向Motorsport中文网表示，除了国际汽联的官方信息之外，车队暂时无法透露详情，同时确认佩雷兹今天没有前来赛道。

根据F1和国际汽联共同制定的防疫措施，进入围场的人员最少每五天接受一次病毒检测，但车队可以根据需要缩短检测间隔。

匈牙利大奖赛的周五，F1在定期通报中确认，在三次超过12000份样本检测后，首次有两位原本应该进入现场工作的人员感染病毒。但是这两位人士没有前往奥地利。而俩人以及密切接触者也在最短时间内进入隔离状态。而上周五的第四次通报中，超过1200份检测样本没有出现阳性反应。

Racing Point并没有官方的替补车手，而是作为梅赛德斯的引擎客户车队，共享德国厂商的替补阵容，包括斯托弗·范多恩和埃斯特班·古铁雷兹。