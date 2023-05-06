佩雷兹：克服关键弱点促成F1争冠机会

墨西哥人在阿塞拜疆大奖赛中获得胜利后，与锦标赛积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘之间只剩下6分的差距，这使他成为年度冠军的真正挑战者。

回顾在巴库的表现，特别是他像在沙特阿拉伯一样在领先时控制着节奏。佩雷兹强调，他在冬休期间与工程师一起为解决轮胎管理问题所做的工作，促成了命运的转变。。

当被Motorsport.com问及巴库成绩的重要性时，佩雷兹表示："我认为轮胎管理是我去年的弱点之一。"

"冬休期间，我和工程师坐下来做了回顾，因为我对（去年）非常失望，我没有很好的比赛配速。我认为我们成功理解了很多事情，今年在这方面已经好了很多。"

佩雷兹过去虽被誉为“保胎大师”之一，但是他表示那些技能很难和红牛赛车的改念兼容。

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"我来到红牛后，照看轮胎的方式非常不一样，"他说，"所以我必须学习很多如何在比赛中照看红牛赛车上的轮胎。”

"我认为在（来红牛的）第一年，我在赛季末做得更好一点。但随着规则改变，我很难充分照看好轮胎。现在我觉得，我在这方面做得更好了。随着对红牛赛车的理解，我觉得自己更像一个红牛车手了。"

他迄今为止在更好地解锁红牛赛车方面的进展，也让他相信还有更大的改进空间。

"有很多可以提升，在成为更合格的红牛车手以及驾驶红牛赛车的方式方面，还可以做到很多很多，"他说。"我认为只要你真正融入团队，理解赛车概念，就能够榨取出最大的能力。只有随着时间的推移才能做到，你与在车队中的时间越多，（表现）就越好。 但我当然相信，相较去年，我有了很大进步。"

佩雷兹表示，与维斯塔潘这样的队友竞争并不容易，这就是为什么他选择在冬休期深入分析自己的驾驶表现。

当被问及在经历了2022年的困难之后，今年他是如何让自己回到正轨上的，他表示： "我有强大的心理素质。这是我最大的优点，一直以来都是如此。 ”

"做马克斯的队友并不容易，因为他一直表现得很好，一直在赢。过去的经验告诉我们，他的队友不好当。我相信自己，但我必须非常深入地了解赛车理念，并保证我有合适的技能来一较高下。"

翻译/Chloe