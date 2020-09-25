佩雷兹不怨恨取代自己的维特尔

由于Racing Point签下了没有与法拉利续约的塞巴斯蒂安·维特尔，原本与车队签约至2022年的佩雷兹失去了明年驾驶阿斯顿·马丁F1赛车的机会。

虽然维特尔与Racing Point的传闻由来已久，但佩雷兹一度对自己留在银石基地信心满满。直到两周前的两场于意大利的比赛间隙期里，车队老板劳伦斯·斯特罗尔亲自告诉了他最终的决定。

对于维特尔取代自己，佩雷兹表示他并不埋冤自己的同行。他说：“我对Seb没意见，他是个很好的人、优秀的车手。

“我认为他将加盟一直很棒的车队，一支我希望我可以继续效力的车队，因为我知道他们看起来多么好，特别是明年。很明显，当你没得到你想要的结果时，你会感到失望。但是我已经在这个产业里很久了，我理解背后的决定。所以没有怨恨。

“我不会针对个人。我只是要往前看。接下来的事情能让我满意就行。”

只愿加盟带来动力的车队

在已经参加了F1整整十年后，佩雷兹正在着手解决自己的未来问题。俄罗斯大奖赛期间，他表示寻找下家的进展或许最早在下周有点眉目，但是拒绝透露细节。

“显然跟几支车队有接触并进行洽谈，”墨西哥人表示，“我认为下周左右，我就会知道什么是现实的选择，什么不是。但这些事情我不想对外公开。”

“我认为每个人都应该得到尊重，他们有现役车手和当前的讨论。所以我自己知道就可以了。”

由于其他中游集团车队都没有空位，佩雷兹的选择并不多，理论上只剩下哈斯和阿尔法·罗密欧。但是这两支车队本赛季都只能在积分区外围徘徊。

“我需要一些继续向前的动力，每一圈都能百分之百发挥出来，”他继续说道，“我必须确保我能得到一个能激励我的项目。如果不能，我不会继续。”

曾经8次登上过领奖台的佩雷兹，实力得到公认。哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳早前承认车队把墨西哥人列为考虑的对象，但是车队有一张很长的名单。

当前效力美国车队的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森都将在本赛季结束后合同到期，但佩雷兹还面对尼科·霍肯伯格以及多位法拉利旗下年轻车手的竞争。

在索契时，斯泰纳表示车队需要基于中长期的发展计划来决定明年的车手阵容，而且没有一个选择是轻松的。

“现在外面没有不费脑筋的事情，因为当前有许多选择，”他说道。“我们需要做出中长期对车队最好的决定，而不是当下的。

“因为当下，我们没有问题，但是我们需要知道我们的中长期计划，因为这是机会所在。我们如何激发出车队的全部能力？我们如何能回到2018年的表现且更好？

“我认为，明年开始实施预算帽以及2020年启用新规则，会带来更多机会。这让事情更加复杂了。Checo是一名好车手，我从来不怀疑他的能力，但中长远来说他是最好的选择吗？这是我们正在讨论的，因此一点也不像看上去那么不费力。”