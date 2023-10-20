佩雷兹不屑F1退役谣言
红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹否认关于自己即将宣布退出F1的谣言。
在队友马克斯·维斯塔潘刚刚赢得世界冠军的卡塔尔大奖赛上，佩雷兹不仅在冲刺赛里退赛，还在周日的比赛中三度因违反赛道限制而受罚。
车队领队克里斯蒂安·霍纳认为，他有必要和佩雷兹坐下来进行一次“重回正轨”的谈话，并认为红牛已不再像梅赛德斯、法拉利和迈凯伦那样拥有实力均衡的车手组合。
就在卡塔尔大奖赛之后，网络掀起谣言猜测佩雷兹或将在10月底的主场比赛——墨西哥大奖赛——上宣布退出F1。
但是，与红牛合同持续到2024年的佩雷兹否认了上述谣言，并补充表示自己对此只能”一笑置之“，而且他已经预见现有合同到期后自己在F1的未来。
“我对此一笑置之，”墨西哥人表示，“我什么也做不了。我把注意力完全集中在我的工作上。这总结了我的赛季。有人说了一些关于我的话，然后突然之间仿佛变成了事实。但是我有一份明年的合同，我没有理由不完成它。我会全力以赴。我已经做出了承诺。但更重要的是，这不会是我在F1的最后一份合同。”
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
佩雷兹认为他当前在红牛的困境，是由于RB19赛车的季中研发影响了他在入弯时的信心。他坦言抽身而去将会是一种“简单”的选择。
同时，墨西哥人解释说他从未考虑过退役：“当然，这很难。当你经历职业生涯中的低谷——一段艰难时期时，这肯定不理想。但我喜欢重整旗鼓的挑战。我认为简单的方法就是离开。但我不是那样的人，我不会放弃。”
“我毫不怀疑自己会回到最佳水平，这是我心中唯一的目标。我甚至没有想过退役或其他类似的事情，因为这是一个偷懒的方法。”
虽然红牛车队一直坚称佩雷兹明年将继续效力，但其季中更换车手的先例让人们认为，如果墨西哥人未能重新点燃信心，AlphaTauri的丹尼尔·里卡多或将回归成为维斯塔潘的队友。
当被问及是否看到他在红牛的未来时，佩雷兹表示：“我没有考虑这个问题，但我很享受当下。我已经33岁了，我想我还有很长的美好岁月。作为一名运动员，你想最大限度地延长你的职业生涯。”
“我和红牛同在，我想留在红牛，但很明显这必须对双方都有利。”
翻译/小飞侠
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