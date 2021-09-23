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Formula 1 新闻

佩雷兹：一年的合约并没有给我带来额外的压力

By:
Co-author:
Ronald Vording
, Writer

塞尔吉奥·佩雷兹表示， 他在红牛的表现并未因为车队仅与自己续约一年而受到影响。

佩雷兹：一年的合约并没有给我带来额外的压力

身为世界冠军挑战者马克斯·维斯塔潘的队友，本赛季墨西哥人在红牛车队度过了跌宕起伏的第一个赛季。

虽然在阿塞拜疆的夺冠无疑是一大亮点，但同时他也因为始终难以适应RB16B独特的操控性而备受挫折。并且尽管车队已经宣布与他续约至2022年，但显然AlphaTauri的皮埃尔·加斯利同样正在努力争取在某个时候重返“一队”的机会。

对于佩雷兹而言，尽管这一情况意味着他必须在明年拿出更出色的表现，以防止法国人重获第二次机会。但同时他也明白，自己绝不能让合同问题影响到他在比赛中的正常发挥。

 “这对我来说没有任何区别，”墨西哥人在与Motorsport.com谈及自己仅续签了一年合同时说道，“即使我们签的是更长的合同，我们仍然是赛车手，希望每个周末都能有产出。”

 “老实说，这根本不是我当前想的。我唯一想的就是下一个周末的比赛。反之亦然。我不是在想‘哦，我现在有一份明年的合同，所以我可以更放松了’。不，一点也不。”

 “如果我那样想，我无论如何也不会在这里了。”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

在新合同确认的几周前，红牛领队克里斯蒂安·霍纳和车队顾问赫尔穆特·马尔科博士已经私下告知了墨西哥人将留任的消息。因此佩雷兹表示，尽管在2021年遭遇了一些困难时刻，但他与车队高层建立的信任是良好。

 “在合同宣布前，赫尔穆特和克里斯蒂安都和我谈过，”他说道，“他们说我不应该去其他地方，因为他们对我很满意，想我继续留下来。”

 “对我来说也是一样的，所以这很清楚。在这短短的时间里，我们建立了良好的信任，这很重要。如果克里斯蒂安和赫尔穆特告诉我什么，我完全相信他们，因此我不担心其他任何事情。”

在剩余八场比赛的情况下，佩雷兹需要为维斯塔潘提供巨大的支持，他深谙取得最大收获的方法就是提升单圈速度。

今年他已经多次证明，自己在比赛日可以像维斯塔潘一样强大。但正是糟糕的发车位置让他在比赛成绩上落后于队友。

 “我必须在排位赛中取得显著的进步，”他解释道，“我的比赛速度已经有了，但我们必须在排位赛中大幅提升。”

 “积极的一面是，如果我在排位赛中和马克斯有差距，那么它往往会在比赛中消失。那时我们的差距会大幅缩短。但我还是要缩小周六的差距，这样我从一开始就能与他很接近。”

翻译/小飞侠

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