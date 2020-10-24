佩特洛夫在父亲被害后不再担任葡萄牙大奖赛车手干事

本周末，前F1车手佩特洛夫在阿尔加夫出任赛会干事小组中车手干事的角色。而昨天的排位赛结束之后，从俄罗斯媒体传来噩耗，他的父亲亚历山大·佩特洛夫在位于俄罗斯西部Vyborg的家中被发现遭到枪杀。

不久之后，国际汽联发表简短的声明，在向佩特洛夫家人致以悼念之情的同时，确认这位前俄罗斯车手不会在今天的葡萄牙大奖赛中继续工作。

声明中写道：“国际汽联确认，由于个人丧失亲友，2020国际汽联F1葡萄牙大奖赛的车手干事维塔利·佩特洛夫不会在剩余周末里继续履行他的责任。此刻国际汽联心系维塔利和他的家人。”

与此同时，国际汽联任命担任FE和WTCR安全车驾驶员的布鲁诺·科雷伊亚，在今天的正赛日接替佩特洛夫的工作。这位葡萄牙前车手居住在波尔蒂芒，并且已经按照新冠病毒肺炎防疫程序接受了检测，将在当地时间周日上午正式加入干事小组。

36岁的佩特洛夫曾在2010至2012年期间参加过57场大奖赛，最佳战绩时在2011年澳大利亚大奖赛中代表雷诺以第三名完赛。而在前一年的阿布扎比收官战中，他牢牢阻挡了费尔南多·阿隆索，挫败了西班牙人在加入法拉利首年赢得世界冠军的希望，间接帮助塞巴斯蒂安·维特尔第一次夺得车手锦标。

在离开F1之后，佩特洛夫在2014年参加了DTM，之后转战WEC。去年的勒芒24小时，他作为17号SMP车组成员获得全场第三名。

本次葡萄牙大奖赛，是佩特洛夫第一次受到国际汽联邀请出任车手干事的工作。然而，因为他近期在接受俄罗斯媒体采访时对F1的反种族歧视立场提出质疑，引发了争议。

正在追逐第七个世界冠军头衔的刘易斯·汉密尔顿，对国际汽联“雇佣有那些看法且对我们正在抗争的事情那么直言不讳的”俄罗斯人的决定感到“意外”。与此同时，在赛车行业内力求保障同性恋、双性恋、变性人士利益的LGBTQ+ movement Racing Pride团体也公开表达了顾虑。

但是，国际汽联坚决维护其选择派特洛夫的决定，声称个人言论不纳入其为赛事选择官员的标准范围。

值得一提的是，国际汽联曾经不止一次在大奖赛周末开始前，因各种意料之外的原因而临时更换赛会干事成员，但在比赛前一天换人非常少见。