众车队要求国际汽联公开法拉利引擎调查真相

国际汽联在上周五宣布，关于2019赛季法拉利引擎合法性的调查，以双方达成私下“协议”而告终。

这个结果引起一片喧哗，更让其他参赛车队“感到意外和震惊”。今天，除了法拉利的引擎客户车队哈斯和阿尔法·罗密欧，梅赛德斯、红牛、迈凯伦、Racing Point、AlphaTauri、雷诺、威廉姆斯发表联合，向F1运动的管理机构施加压力。

“吾等，即下述所有签名的车队，对于国际汽联在2月28日星期五就法拉利车队F1动力单元调查的结论感到意外和震惊。”

“一个国际体育监管者肩负着以最高标准的管理、正直、透明来采取行动的责任。”

“在国际汽联只是当其他车队提出询问才做了几个月的调查后，我们强烈反对这起事件以国际汽联与法拉利达成私下协议的方式收场。”

“因此，吾等兹决定公开表达我们要求完整地、真正地公开这起事件的决心，以确保我们的运动公平、平等地对待所有竞赛者。我们这么做是代表车迷、参赛者和F1的利益相关人士。”

“此外，在国际汽联的正当程序时限内和递交主管法院之前，我们保留寻求法律补偿的权利。”

法拉利在2019赛季——尤其是下半赛季——受到了竞争对手的广泛质疑，认为其动力单元性能的提升存在违规嫌疑。然而，没有车队在任何一场比赛后，向当值赛会干事提出过任何的正式抗议。

根据国际汽联的《国际竞赛行为准则》，车队最后可以提出抗议的时段是最后一场比赛正式结果出炉后的14天内，但不得晚于国际汽联颁奖典礼仪式前四天。显然，现在已经是2020年，已经过了对2019赛季的事件进行抗议的时间。

国际汽联之所以与法拉利达成私下协议，合理的猜测是，调查小组无法找到证据证明法拉利的动力单元违反了规则，但是意大利制造商也无法完全证明自己在任何时间都是清白的。

然而，F1《技术规则》第2.7条写道：“每位竞赛者有义务向国际汽联技术代表和赛会干事证明其赛车在整项赛事期间的任何时间都符合规则。”

事实上，根据国际汽联的章程，如果确实有可疑的违反规则的事件，可以递交国际汽联国际特殊法庭进行审理。当然，就先前调查没有实质进展的结果来看，除非其他车队掌握了国际汽联所没有的材料。