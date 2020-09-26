众多车队拥护多梅尼卡利出任F1新CEO

作为F1的商业权益拥有者，自由传媒在昨天正式任命了F1现任主席兼CEO切斯·凯利的接班人：法拉利前领队多梅尼卡利。

55岁的意大利人曾在法拉利工作多年，在先后管理过穆杰罗赛道、担任过法拉利F1车队竞赛总监之后，他在马拉内罗的最后一项职务是从2008年其作为车队领队，直到2014年4月辞职。

在过去六年为汽车制造商工作之后，多梅尼卡利此次受到自由传媒邀请回到F1，将从2021年1月起担任这项运动的掌舵者角色。而对于这项任命，多位车队管理者不仅公开支持，而且对他个人给予非常高的评价。

身为多梅尼卡利担任法拉利领队期间的最大对手，红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示：“他为人非常正直，他曾是赛车手、竞争者，他理解这项业务。显然过去几年他投身F1之外的商业世界。他在兰博基尼做得很出色，我认为他会成为F1的重要财富。”

迈凯伦作为最早“拥护”多梅尼卡利的车队，在声明中写道：“相信他是带领这项运动走入新时代的合适人选。斯蒂法诺具备周全的视野和在车队、制造商、品牌、高级领导层工作的广泛经验，这使他非常有能力在切斯和他的团队为这项运动打下的坚实基础上，为持续的开发和成长出力。”

雷诺F1车队主管西里尔·阿比特博尔近期被法国集团的新CEO卢卡·德梅奥赋予了新工作，为旗下跑车品牌Alpine制定重新包装的计划——事实上明年这支法国车队就将改换Alpine的名字比赛。

阿比特博尔相信多梅尼卡利在大众集团旗下奥迪、兰博基尼两大品牌工作的经历，对F1与现役参赛制造商之间的关系能起到积极作用。

“斯蒂法诺在这样一个位子上可以带来很多，”法国人表示。“他对这项运动本身有非常好的知识，他很了解这项运动能如何支持制造商。兰博基尼没有参加F1，但是他知道为什么他们不加入F1。所以我猜他会从不同且有趣的角度，带来相关的帮助。”

“我猜测我们需要的就是非常强的管理。不要对这项运动的发展方向感到悲观，任何接受这个岗位的人都面对不少话题，”阿比特博尔继续说道。

“我们需要非常强势的人、非常投入的人、了解这项运动的人，以及周围有强大团队的人。”

法拉利历史

随着自由传媒做出多梅尼卡利的任命，F1最高级的三位监管者都与法拉利有深厚的历史。法拉利在1999-2004年夺得11个锦标赛冠军时期，让·托德是领队，罗斯·布朗为技术总监，而意大利人则负责处理车队的竞赛事务。

作为现任国际汽联主席，托德当前的任期将到2021年底结束，而布朗没理由在短期内丢下F1竞赛总监的工作。霍纳坦言，当多梅尼卡利正式上任后，F1最高管理层“像是90年代中期或2000年后法拉利的配置”，但是他相信以上三人“不会有对法拉利的特别倾向或喜爱”，而多梅尼卡利将“一丝不苟、保持中立”。

“他是绅士，他会成为对这项运动和自由传媒的财富，”红牛领队说道。“他有对F1的理解，在这项运动逐步发展中，他会带来很多。”

值得一提的是，多梅尼卡利在2014年离开法拉利后，加入国际汽联担任单座赛事委员会主席。而在F1官方声明发布之后，他是否会舍弃在国际汽联的角色，还没有给出答案。