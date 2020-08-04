伊莫拉F1赛程出炉，只进行一节自由练习

为了应对受新冠肺炎疫情影响的2020赛季，今年赛历上的绝大部分大奖赛都在欧洲进行。而伊莫拉将自2006年后，首次举办F1比赛。

不过与其他新加入的穆杰罗、波尔蒂芒、纽博格林不同的是，这项取名为“Emilia-Romagna Grand Prix”的赛事将放弃传统的三天制，改为两天制的日程。

这么做主要是因为伊莫拉与10月25日的葡萄牙大奖赛形成“背靠背”作战。从波尔蒂芒所在的葡萄牙阿尔加夫到伊莫拉，有将近2400公里的路程。两天制的日程将给予车队参赛人员更多的休息和调整时间。

届时，传统的周五赛道时间将取消，而是在10月31日（周六）上午进行一个自由练习。该阶段将在当地时间上午10时开始，时间长度将为90分钟。间隔2个半小时后，将是排位赛。

与此同时，考虑到当地的日照时间，正赛开始时间也比常规的欧洲赛事提前了两个小时，定在11月1日下午1时10分（北京时间晚上8时10分）。

不过，F1官方目前没有公布伊莫拉周末是否会有其他赛事。F2赛程当前只安排到9月底的俄罗斯大奖赛，而F3最新赛历上的最后一场是在穆杰罗。