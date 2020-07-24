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伊莫拉、纽伯格林、波尔蒂芒将取代美洲四场比赛

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伊莫拉、纽伯格林、波尔蒂芒将取代美洲四场比赛
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2020年7月24日 上午8:53

F1宣布2020赛季再增添三场在欧洲进行的大奖赛，将于十月份先后前往伊莫拉、纽伯格林和波尔蒂芒，替换原本在美洲的四场比赛。

由于全球新冠肺炎疫情仍然持续，2020年赛历上的多场大奖赛无法进行。从目前情况来看，美国、巴西的形势依旧严峻，使得F1拥有者自由传媒不得不考虑放弃在美洲办赛，包括“主场“奥斯汀、蒙特利尔、墨西哥城和圣保罗。

事实上F1为了在今年之内仍然拼凑出15-18场赛事的目标，很早就与原本没有在赛历上的赛道进行磋商。而经过长时间谈判之后，伊莫拉、纽伯格林和波尔蒂芒将成为新的办赛者，填补十月份的档期。

伊莫拉最后一次举办F1比赛，还是2006年。此后，因为财政和安全原因被排除在外。但是，近两年赛道方一直在为重新举办比赛进行造势，甚至在原先蒙扎续约未定时主动表态原因承办意大利大奖赛。

纽伯格林取代了原先更被看好的霍根海姆。霍根海姆一直被认为是替补办赛的“万金油”，但是其所在地区近期出台了禁止500人以上集会的限制令，使得赛道方面无法确定能够迎接更多观众，因此放弃办赛。而纽伯格林所在地区则没有类似的法令，终于让F1有机会自2013年之后第一次回到这条古老的赛道。

位于葡萄牙阿尔加夫的波尔蒂芒赛道从未举行过任何F1赛事。2009年的GP2是其承办过最高规格的单座方程式赛，此外还有A1GP。近些年，该赛道更多地用于进行摩托车和运动车赛事。不过从二月份中国大奖赛首先宣布择日举行之后，葡萄牙方面就启动了与F1管理公司的洽谈。

此前，F1在最初8场比赛组成的修订版赛历上添加了意大利穆杰罗，同时保留了原定于九月底的俄罗斯大奖赛。按照计划，穆杰罗的比赛将在名称上回馈托斯卡纳地区，同时庆祝法拉利的第1000场大奖赛。

不过，与前10场中3轮“三连赛”相比，新加入的三条赛道不会连轴转，纽伯格林将在10月中上旬原本属于日本大奖赛的日期单独举行。而波尔蒂芒和伊莫拉则会“背靠背”。

2020赛季计划在中东地区落幕，巴林将连续举办两场，其中一场比赛会使用萨基尔赛道不同的结构，随后在阿布扎比的亚斯码头赛道收官。

当前最后的变数在于亚洲。上海方面今年刚刚宣布，今年不会举行网球大师赛、斯诺克大师赛、田径钻石联赛，但是没有提及F1中国大奖赛。而原本应该在四月份首次办赛的越南河内，也对是否在无法吸引足够海外游客的情况下继续办赛态度有所保留。为此，F1目前已经把马来西亚的雪邦赛道列入考虑范畴。

日期 赛道
7月5日 奥地利红牛环
7月12日 奥地利红牛环
7月19日 匈牙利亨格罗林
8月2日 英国银石
8月9日 英国银石
8月16日 西班牙巴塞罗那
8月30日 比利时斯帕
9月6日 意大利蒙扎
9月13日 意大利穆杰罗
9月27日 俄罗斯索契
10月11日 德国纽伯格林
10月25日 葡萄牙波尔蒂芒
11月1日 意大利伊莫拉
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Author Frankie Mao

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