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伊莫拉提议填补中国大奖赛延期后的四月份空荡

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伊莫拉提议填补中国大奖赛延期后的四月份空荡
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2020年2月18日 上午6:49

伊莫拉提议在中国大奖赛延期留出的四月赛事空荡举办F1比赛，但是即使赛道老板也认为这次毛遂自荐是“不可能的任务”。

伊莫拉已经就如果机会出现，举办大奖赛的可能性，与意大利汽车俱乐部主席安杰洛·斯蒂奇·达米安尼进行了接洽。

伊莫拉赛道的全名为“Autodromo Enzo e Dino Ferrari”，最后一次举办F1世界锦标赛的比赛——圣马力诺大奖赛——是在2006年。但是赛道的管理层从未停止把F1带回赛道的努力。2016年，当蒙扎办赛可能存在疑云的时候，伊莫拉方面就游说要举办意大利大奖赛。

2011年三月，伊莫拉在最后时刻顶上，举办了GP2亚洲系列赛，当时巴林因为局势动荡而取消了两个周末的比赛。

伊莫拉主席Uberto Selvatico Estense坚称赛道方面可以准时完成准备，并声称已经获得了F1赛车级别的资格。

“要安排赛事会非常困难，但是赛道准备好了，”他向Motorsport.com表示，“我们可以很快速地筹办大奖赛，就像过去一样。当然我们显得仓促。但是如果有必要，我们可以应对。”

“我们已经获得了F1认证。维修区没问题。我认为我们在招待方面还有些欠缺，但是如果有必要的话，我们可以快速地组织起来。”

尽管充满热情，但是Selvatico Estense承认后勤保障和商业方面的问题可能是难以克服的。

“这有种不可能的任务的感觉。但为什么不呢？如果自由传媒想的话，任何事情都有可能。“

“我是一个梦想家。我总是希望机会的到来。但是这件事很困难，这是事实。”

不可避免的是，考虑到时间和票务销售时间不够，伊莫拉将无法支付一般欧洲赛事的承办费，所以从一开始对自由传媒来说，即使没有后勤问题，这也是个不可能成功的计划。

“肯定的是，我们没法支付其他赛事一样的费用。但是从前GP2系列赛也有过类似的情况，当推广方要求我们解决问题的时候。最终我们达成了协议，而那是可能的。”

“当我与斯蒂奇·达米安尼先生沟通的时候，他说这不只是时间的问题，也是钱的问题。”

“但是我们政治方面，我们面对一个好时机。Reggio Emilia有了新区长（Giorgio Zanni在2018年十月当选）。我们正在塔伦举办非常重要的体育赛事。所以我认为大家会尽全力，尽管我不知道是否有效果。”

Selvatico Estense表示如果比赛果真能进行，将会重新启用传统的圣马力诺大奖赛的名字。“我们有机会使用圣马力诺的名字，因为我跟以前那些管事的人交谈过，他们同意了。所以我认为名字不是问题。”

翻译/Vandy

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