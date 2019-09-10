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Formula 1 / 突发新闻

伊莫拉和穆杰罗权衡竞标举办F1比赛的可能性

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伊莫拉和穆杰罗权衡竞标举办F1比赛的可能性
By:
Co-author: Matteo Nugnes
Translated by: Frankie Mao
2019年9月10日 下午8:52

紧随着蒙扎续签多年协议后留下了意大利大奖赛，伊莫拉和穆杰罗正在权衡将来联手竞标举办F1。

曾经举办圣马力诺大奖赛的伊莫拉在经过翻修之后，再次获得了国际汽联一级赛道的牌照。伊莫拉总共承办过26场F1比赛，而 2006年是最后一次。其翻修工程包括切掉了最后一个之字弯。

相比之下，穆杰罗一直是MotoGP的举办地，虽然从未举办过F1比赛，但也承接过测试任务，最近一次是在2012年。

近期，F1刚刚签订了新的五年协议，意大利大奖赛将继续留在蒙扎，届时将包括2022年赛道的百年诞辰。如今，伊莫拉和穆杰罗表露了在自己地盘上举办F1比赛的兴趣。

F1对扩充赛历持开放态度，并且不缺候选者。因此理论上，一场额外的在意大利举行的比赛，应成为附加的赛事，就如从前圣马力诺大奖赛举行时。

伊莫拉的主管们已经把翻新围场招待设施的工作，交给了赛道设计公司Dromo，同时在一份声明中表示其“准备接受挑战”，把F1重新带回这条赛道。

“ACI（意大利汽车俱乐部）主席安杰罗·斯蒂奇·达米安尼出色地把F1留在意大利，为我们这条历史悠久的赛道重新见证红色赛车（法拉利）和整个运动回归，重新创造了可能性，”赛道主席 Uberto Selvatico Estense说道。

“要让整个想法变为现实，至关重要的是需要得到地区和大都会机构的全力支持，正如蒙扎和穆杰罗获得的那样。”

伊莫拉方面在声明中所指的，是所谓的穆杰罗获得了将来举办F1比赛的候选资格，尽管这条坐落于托斯卡纳地区的赛道对短期内办赛并不感兴趣。

周二早些时候，穆杰罗公布了经济影响研究的结果，宣称赛道上的活动对当地和地区经济的贡献达到近1.3亿欧元。这份研究从2017年开始，声称通过在赛道举办活动，在整个穆杰罗地区创造了超过1000个岗位。

这份报告没有提及F1。但是根据意大利新闻社Ansa，穆杰罗赛道总监Paolo Poli表示F1是长期的潜在选择。

“第一个目标将是与MotoGP续约，”Poli表示，“接着五年后，我们也会考虑行动，把F1带到托斯卡纳。国家级的合作是有必要的，就像蒙扎在与F1签订接下来几年办赛权时所作的那样。”

“需要记住的是，不像其他的意大利赛道，穆杰罗不由政府运营。从2006年至2016年，法拉利投入巨大，来提升基础设施的质量以及这里工作人员的专业水平，以便在世界各地的观众面前表现出更高水平的自我。”

Imola garages and paddock changes

Imola garages and paddock changes

Photo by: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

翻译/Amanda Zhu

 

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