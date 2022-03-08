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伊莫拉与F1续签办赛协议至2025年

F1宣布与伊莫拉达成协议，将在这条传统赛道上举办大奖赛直到2025年。

伊莫拉与F1续签办赛协议至2025年
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伊莫拉在21世纪之前也是常规的大奖赛举办地，直到2006年的比赛后，因为缺乏修缮和安全原因而被抛弃。

2020年新冠疫情爆发后，伊莫拉作为“替补赛道”回到F1，并且在去年再一次举办。今年的赛历上也出现了伊莫拉的名字，被定为赛季的第四场比赛。

事实上去年晚些时候，伊莫拉所在的艾米利亚·罗马涅大区政府明确表示，已经为签订长期的办赛协议做好了资金储备。而在新赛季揭幕不到两周之际，F1与伊莫拉方面达成协议，意味着未来三年里，这项锦标赛在意大利拥有两场比赛。

"我很高兴我们将与伊莫拉继续保持良好的合作伙伴关系，举办艾米利亚-罗马涅大奖赛直到2025年，"F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利表示。

"这条标志性的赛道一直是我们这项运动历史的组成，他们在疫情期间举办了两场比赛并且做得非常好。这是一个骄傲的时刻，我们的意大利车迷能举办两场比赛，而我们全世界的车迷能看到这条杰出的赛道出现在未来的赛历上。我们都期待着4月回到伊莫拉，让我们的车迷振奋起来"。

今年的伊莫拉比赛将4月24日举行。前两次获胜的分别是刘易斯·汉密尔顿和马克斯·维斯塔潘。

值得一提的是，此次伊莫拉的续约，意味着2024年F1有至少25个比赛地可以出现在赛历上。去年，卡塔尔、沙特阿拉伯先后第一次举办大奖赛，并且签订了长期的合约。前者为了今年筹备世界杯，将不会办赛，但会在2023赛季回归。中国大奖赛因为疫情而连续三年无法举行，但也已经延长合约至2025年。眼下，原定于9月在索契举行的俄罗斯大奖赛，在乌克兰危机发生后已经被取消，但原本的办赛协议并没有撤销。因此，就现有的合约来说，自由传媒管理下的F1已经达到了可以举行25场赛事的条件。

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