令梅赛德斯专注于F1的“四大支柱”

随着近日英力士宣布成为梅赛德斯车队的三大股东之一，车队领队托托·沃尔夫相信与化学巨头的强强联手将持续推动车队在F1中的发展。

而处理英力士收购股份的复杂性、车队三方所有权的平等分割以及与沃尔夫续签新合同，揭露了梅赛德斯直到如今才迟迟公计划。

在梅赛德斯高层看来，很清楚的是，尽管汽车制造商的时代已经变迁，但无需对F1是否适合其未来进行激烈辩论，相反这项运动实际上妥妥地为德国汽车制造商“勾选”了所有需要的选项。

对于梅塞德斯董事会主席奥拉·康林松来说，谈起是否通过签署新的《协和协议》并从2021年起继续对参与F1做出承诺时，重要的是这个决定是基于理性的理由，而不仅仅是享受比赛的乐趣。

对此戴姆勒掌门人解释表示，为了使梅赛德斯完全相信F1是一项正确的选择，这项运动最终必须落实四个关键的“支柱”。

“我知道媒体有过一些猜测，但我们从来没有认真考虑过退出，因为这是我们一项重要的传统组成部分，”当被Motorsport.com问及梅赛德斯在F1的未来时，康林松回应道。

“我们的品牌就诞生在赛道上。但我们确实曾在董事会上扪心自问，除了对这项运动的情感联系之外，构成F1的支柱是什么？你如何从理性的角度看待这个问题?我们提出了四个要点，在我们看来，你需要给出肯定的答案。”

这四个关键领域是竞技表演、环境、财务和未来盈利能力。在此，康林松解释了为何这四方面对于梅赛德斯来说都如此至关重要。

竞技表演

虽然F1偶尔也会出现一些枯燥的比赛，但2020年赛季已经证明，这项运动也不乏令人拍案叫绝的精彩大戏。 Liberty Media努力增加社交媒体曝光率，并大力发展电子竞技的举措，对于吸引年轻观众起到了一定作用。对此，梅赛德斯也尤为感到满意。

康林松解释道：“首要的问题是：这场表演怎么样，精彩不精彩？车迷基础如何？”

“我们在最近一年通过社交媒体所看到的趋势确实呈爆炸式增长。最有利的消息是，年轻的车迷们也来了，15至30岁的车迷们被电子竞技、社交媒体和伟大的比赛所吸引。我不知道还有哪项赛车比赛的场面比F1更壮观。这是第一个问题。答案是肯定的。”

环境

虽然F1转向涡轮混合动力引擎是解决汽车制造商环保需求的一项重大突破，但在过去两年里，这项运动也已显著加大了其环保力度。

除了承诺在2030年实现碳中和，F1也在展望未来，致力于将大奖赛打造成为可持续燃料技术的战场。 尽管继续使用混合动力赛车与未来专注于全电动领域的制造商的发展路径未必一致，但康林松相信F1正在做正确的事情。

“我们已经为戴姆勒和梅赛德斯做出了非常明确的承诺，将以‘2039愿景’为乘用车发展目标，帮助我们的品牌迎接碳中和未来，”康林松在谈及戴姆勒的碳中和目标时表示。

“我们希望在20年内在三个产品生命周期内实现碳中性。但也必须有一条通往赛车运动可持续发展的可靠之路。

“我也和格雷格·马菲（Liberty总裁）在FOM讨论过这个问题，他非常赞同这一点。今年早些时候，我们为车队发布了一份宣言，内容是我们将如何带领梅赛德斯F1车队实现碳中和。

“技术是其中重要的一部分。如今我们已经在使用混合动力，并且我们可以看到电动部分的比重正在增加。我认为它将成为低碳或无碳燃料的试验场，最终在全球实现碳中和方面发挥一定的作用。

“所以第二个支柱是，你能让这项运动更具可持续性吗？我相信是的。我们当然会致力于此。”



Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pit lane Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

财务状况

近年来F1的成本急剧上涨，成功的车队每年都要花费数亿英镑来努力赢得比赛。

这种成本的疯狂增长显然不具备可持续性。即便是再成功的汽车制造商，在无法向公司董事会证明支出合理性的情况下，也同样将面临着退出F1的风险。

但好消息是F1将从2021年起实施预算帽，并改变这项运动的融资方式，使其对所有参与者都更加公平。而这些因素又进一步打消了梅赛德斯留在F1的顾虑。

“第三件事（对我们来说）是财务的可持续性，”康林松补充说，“预算帽将有所帮助，我们是它的倡导者。它将使经济命题变得更好，所以我认为我们对于这一项也给予认同。”

未来盈利能力

F1成本的变化也可能彻底改变车队的商业模式。过去，F1仅仅是其所有者的一颗“摇钱树”。而如今，它的财政模式将有机会变得更具吸引力，甚至可能实现盈利。

“第四个问题是，它是否必须永远是一个成本中心，又或者可以把它当作一项体育特许营销，就像足球俱乐部或美式橄榄球俱乐部那样？”康林松继续说道，“我们现在可以看到，人们开始像看待体育特许营销那样经营F1。

“找到一个出色、强大、专业的合作伙伴，譬如像英力士这样了解职业体育的合作伙伴，就说明了这一点。吉姆（英力士首席执行官拉特克利夫）这样的人物决定与我们合作，我认为这加强了第四个支柱。

有了这四个支柱，对我来说决定就很清楚了。我们会留下来。”

翻译/小飞侠

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