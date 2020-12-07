从最后一名到第一，佩雷兹追梦十载终实现

在开场圈进行到4号弯时，佩雷兹的Racing Point赛车与查尔斯·莱克勒克的法拉利赛车发生了相撞，但是墨西哥人幸运地能够继续前进。不过，因为需要进站换胎，他落到了最后一位。

意外改变比赛策略的佩雷兹因祸得福。在第62圈安全车因为杰克·埃克的威廉姆斯赛车掉落的鼻翼而出动后，梅赛德斯试图执行双进站却犯下重大失误，导致了此前掌控着比赛节奏的乔治·拉塞尔和瓦尔特利·博塔斯双双排名下滑。此时，一路猛追到前方，并已经完成第二次进站的佩雷兹成为新的领跑者。

虽然拉塞尔在比赛重新开始后很快重新追到第二，并且进一步迫近Racing Point赛车，但是轮胎爆胎让英国人痛失代表梅赛德斯首秀获胜的大好机会。最终，佩雷兹以10秒的优势，F1生涯第一次率先迎接格子旗。

“我有点说不出话了，我希望我没有做梦，因为我已经梦想这一刻许多年了。它花了我十年。难以置信，我的意思是……我不知道说什么了，”佩雷兹在比赛完成后表示。

对这位墨西哥车手来说，2020年十分艰难。因为感染新冠病毒，他在7月底和8月初错过了在银石的两场比赛。而9月份，原本与Racing Point签约至2022年的他，因为车队与成为“自由人”的塞巴斯蒂安·维特尔达成协议，不得不在本赛季结束后离开效力了七年的银石基地。而直到目前，佩雷兹是否能在2021年继续在F1比赛仍没有确定。

在土耳其获得第二名之后，佩雷兹原本有望在巴林大奖赛里连续两场登上领奖台，却在倒数第三圈遭遇引擎故障而抱憾。本场比赛，他的比赛险些在只跑了4个弯后就要结束。

“老实说，我有点震惊，找不到词了，”赛后的新闻发布会上，佩雷兹还是没有缓过神来。“我现在有点恍惚。作为车手，你梦想着这个时刻，来到这个位置，好多年了。我整个人生都在为此奋斗。最终实现了，却是难以消化。”

“我认为可能需要花两天时间，但这只是难以置信，特别是从上周末振作起来，那对我们是非常失望的一天，我们本来可以拿到领奖台成绩。

“过去四场比赛我们真的都应该领奖台完赛。但是我们没有放弃，特别是在第一圈后——我们再次被淘汰了。我不知道发生了什么，我当时正在过弯，被从后面重重地撞到。我以为比赛又要完了，但是我们追了回来。”

Sergio Perez, Racing Point, 1st position, on the podium with a Mexican flag Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

在萨基尔外圈的比赛全程87圈，而佩雷兹在第一圈进站换上硬胎后，实际在做一停策略的比赛。并且，显然的是他的RP20赛车没有明显的受损，让他依旧保持强悍的速度，在第44圈成为梅赛德斯之外最靠前的赛车。

这位Racing Point车手在第48圈再次进站，又换上一套硬胎。就在埃肯出发的安全车时段前，已经超过队友兰斯·斯特罗尔的佩雷兹干净利落地跃居奥康身前，重新回到第三。而当梅赛德斯选择两辆赛车都进站时，墨西哥人则留在了赛道上，虽然此时距离前车有半分钟左右的差距。

当佩雷兹被问到如果拉塞尔没有爆胎，他能否顶住梅赛德斯赛车的冲击时，他表示相当有信心。

“显然我们在伊莫拉做了错误的选择——在安全车下进站，我认为自那以后，我们很明确我们想在这里做什么，”墨西哥人表示。“我们显然留在外面，我们很有信心我能够重新激活那些轮胎，并且以好的速度跑到结束。”

“我认为乔治（追上来）会非常接近，但是我认为我能够把他挡在后面，因为我们有很好的速度。他大袋快0.2-0.3秒，有时候0.4秒，有时候我能与他相当。我认为最接近的时候是2.8秒。作为一个团队，我们掌握的信息是，你要超车的话，需要每圈0.8秒的差异。

“那会很接近，但是我认为考虑到我的轮胎的寿命，考虑到我在最后阶段的速度、我所拥有的速度，我能够在挡住他直到最后。“

佩雷兹成为F1历史上第二位赢得过大奖赛的墨西哥车手。在他之前，只有佩德罗·罗德里格斯在60年代末和70年代初收获过两场胜利。

然而尽管成为了墨西哥的英雄人物，佩雷兹的2021赛季仍然无法得到保证。红牛成为他逻辑上唯一的机会，但奥地利公司可能等到赛季结束才能做出是否留下阿尔本的决定。

“这让我内心更加平静一点，老实说，”佩雷兹表示。“现在的情况不在我的控制中。但是我知道，并且我想继续比赛，但如果我明年不能参赛，我会在2022年回归。”