从最后一名到第一，佩雷兹追梦十载终实现

在开场圈进行到4号弯时,佩雷兹的Racing Point赛车与查尔斯·莱克勒克的法拉利赛车发生了相撞,但是墨西哥人幸运地能够继续前进。不过,因为需要进站换胎,他落到了最后一位。

意外改变比赛策略的佩雷兹因祸得福。在第62圈安全车因为杰克·埃克的威廉姆斯赛车掉落的鼻翼而出动后,梅赛德斯试图执行双进站却犯下重大失误,导致了此前掌控着比赛节奏的乔治·拉塞尔和瓦尔特利·博塔斯双双排名下滑。此时,一路猛追到前方,并已经完成第二次进站的佩雷兹成为新的领跑者。

虽然拉塞尔在比赛重新开始后很快重新追到第二,并且进一步迫近Racing Point赛车,但是轮胎爆胎让英国人痛失代表梅赛德斯首秀获胜的大好机会。最终,佩雷兹以10秒的优势,F1生涯第一次率先迎接格子旗。

“我有点说不出话了,我希望我没有做梦,因为我已经梦想这一刻许多年了。它花了我十年。难以置信,我的意思是……我不知道说什么了,”佩雷兹在比赛完成后表示。

对这位墨西哥车手来说,2020年十分艰难。因为感染新冠病毒,他在7月底和8月初错过了在银石的两场比赛。而9月份,原本与Racing Point签约至2022年的他,因为车队与成为“自由人”的塞巴斯蒂安·维特尔达成协议,不得不在本赛季结束后离开效力了七年的银石基地。而直到目前,佩雷兹是否能在2021年继续在F1比赛仍没有确定。

在土耳其获得第二名之后,佩雷兹原本有望在巴林大奖赛里连续两场登上领奖台,却在倒数第三圈遭遇引擎故障而抱憾。本场比赛,他的比赛险些在只跑了4个弯后就要结束。

“老实说,我有点震惊,找不到词了,”赛后的新闻发布会上,佩雷兹还是没有缓过神来。“我现在有点恍惚。作为车手,你梦想着这个时刻,来到这个位置,好多年了。我整个人生都在为此奋斗。最终实现了,却是难以消化。”

“我认为可能需要花两天时间,但这只是难以置信,特别是从上周末振作起来,那对我们是非常失望的一天,我们本来可以拿到领奖台成绩。

“过去四场比赛我们真的都应该领奖台完赛。但是我们没有放弃,特别是在第一圈后——我们再次被淘汰了。我不知道发生了什么,我当时正在过弯,被从后面重重地撞到。我以为比赛又要完了,但是我们追了回来。”

Sergio Perez, Racing Point, 1st position, on the podium with a Mexican flag

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images