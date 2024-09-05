“人无完人”——但勒克莱尔在蒙扎最后阶段表现很接近完美

法拉利车手查尔斯·莱克勒克凭借连续33圈稳定的圈速赢得2024年F1意大利大奖赛，让人想起赛车史上其他著名时刻。

2022 年墨西哥大奖赛，红牛的马克斯·维斯塔潘连续38圈跑在1分38秒，而在1983 年勒芒24小时耐力赛中，保时捷956赛车不可思议地在前十名中包揽九个名次。

在网络上，莱克勒克在蒙扎的第二阶段被与保时捷当年制作的一则广告相提并论。那则广告以“人无完人”为标题，保时捷自嘲未能包揽前十，反衬其成就。

略微相同的是，莱克勒克换上硬胎回到赛道上、跑在迈凯伦的兰多·诺里斯身后的出场圈过后，他先做出一圈1分24.270秒，随后一圈1分23.875秒，再接着一圈1分24.203秒，随后他始终保持在1分23秒， 以便保护轮胎、一停跑到结束。

随后，莱克勒克以令人惊艳的稳定表现跑到终点——33 圈维持在1分23 秒足以抵挡住两辆二停、一路猛追的迈凯伦，第二次为法拉利在蒙扎主场赢得胜利。

比赛中迈凯伦告诉皮亚斯特雷，他需要跑出1分22秒才能追上——但他只在他的第三阶段的最后两圈才实现了这一目标（实际上跑在刚好低于1分22秒），最终落后莱克勒克2.7秒。

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Oscar Piastri, McLaren MCL38 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

在蒙扎的赛后新闻发布会上，当被Motorsport.com问及一连串1分23秒的单圈，莱克勒克表示他只是把注意力放在避免左前轮专项过度，尽管上周末在新赛道表面，所有赛车主要遇到了前后轮颗粒化问题。

法拉利的“蒙扎限定”极低下压力尾翼帮助实现了需要的赛车平衡，从而控制颗粒化，而莱克勒克必须避免在蒙扎最快和最长的弯角——莱斯莫2、阿斯卡里和帕拉波利卡——因颗粒化会引起转向不足后推进过猛，以便保护左前轮。

"我可以看到出现了一点颗粒化，我真的不想情况恶化，“他解释说。”否则，我清楚这会让我输掉比赛。”

“从我换上硬胎开始，这就是唯一的关注点。我知道关键在于不让颗粒化进一步恶化。我们做得很棒。一旦有了干净的空气，我就能稍微改变一下平衡，把更多压力放在后轮上，这正是我想要做的。平衡一改变，我就感觉速度回来了。”

莱克勒克还提起最后几圈：“就像2019年（他首次在蒙扎获胜时）一样，最后五圈四圈三圈，注意力很难放在赛道上了。”

Team members of Scuderia Ferrari celebrate as Charles Leclerc, Ferrari SF-24, 1st position, crosses the finish line Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

“我看了几眼看台。我可以看到每个人都站了起来，这真的很令人高兴。2019年，我记得我妈妈也在看台上，因为我没能给她弄到围场证。她今年有围场证，这很好。她有了两种体验，一次在看台上，一次在围场里。”

“这种感觉很特别。我还看到了一些红色的烟雾。所以我知道大家都超级兴奋，但我也知道我必须完成比赛，保持专注，因为奥斯卡的速度非常快。”在最后五六圈，我感觉我们能赢。轮胎感觉很好，我可以看到如果我不犯错，奥斯卡的速度不足以在比赛结束前追上我。"



翻译/Chloe