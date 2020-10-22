为防纽伯格林故障重现，梅赛德斯更换动力单元电子元件

博塔斯在艾菲尔大奖赛中因为动力单元相关故障而被迫退赛。起初，梅赛德斯怀疑是MGU-H问题，因为自己的车手报告说失去动力。但经过检查，车队诊断故障源于控制电子设备（CE）。

抵达葡萄牙的波尔蒂芒赛道之后，德国车队在周五练习日来到前，最终进一步确定罪魁祸首是CE内部一个电子元件出现了故障。

虽然梅赛德斯在纽伯格林之前刚刚给两名车手启用了新的动力单元，但主要与性能有关的内燃机、涡轮增压器、MGU-H和MGU-H。因此，车队将为博塔斯和刘易斯·汉密尔顿在本周末更换一个CE，而且不会受到处罚。

“瓦尔特利在德国的故障是出在控制电子设备中一个出现故障的电子元件，”梅赛德斯发言人在周四晚间表示。

“他和刘易斯都将在本周末采用新的标准部件，并且我们已经做了校准修改来避免问题重复发生。这是两位车手用到的第二个标准部件，所以在允许的配额范围内。”

梅赛德斯方面没有透露使用其动力单元的Racing Point和威廉姆斯是否也需换上新部件。目前两支车队中，塞尔吉奥·佩雷兹、兰斯·斯特罗尔和尼古拉斯·拉蒂菲都已经用到了第二个CE，再次更换就要受到发车位的处罚。

据悉，梅赛德斯计划在周五练习里移除W11赛车上的DAS系统，以便理解赛车性能的差异和复杂性，从而为下赛季禁用该系统做准备。

由于在纽伯格林的退赛，博塔斯在世界冠军争夺中落后汉密尔顿69分。英国人只需要在接下来三场比赛里比队友多拿10分，就能确保锁定今年的车手年度冠军——也是他个人第七个世界冠军头衔。

而如果运气完全站在汉密尔顿一边，博塔斯在本轮波尔蒂芒-伊莫拉的背靠背中一分不得，那么他只需要两场累计获得36分，就能提前4场第七次登顶。