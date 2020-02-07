F1重新安排中国大奖赛面临的巨大困难

无论这个世界发生什么，F1运动素来有“办赛皆有可能”的传统。然而，鉴于当前新型冠状病毒疫情如此持续传播，今年的中国大奖赛似乎不可避免地难以在4月19日举行。

很多航空公司停飞了前往中国的航班，各国政府已告知其公民在可能的情况下离开当地。当地体育主管部门也已经停办了所有的体育赛事。

在4月份之前，情况有所改善，其中的一些限制得到解除，是有可能的。但现实地说，即使情况如此，又有多少体育从业者愿意在危机过后立刻来到中国？他们的家人又是否会对此毫无顾忌?此外，他们的雇主——包括戴姆勒、雷诺、本田和倍耐力等企业巨头是否会替他们做出决定，在全公司范围内无限期地禁止员工出行？

不过最重要的是，F1和国际汽联必须尽快做出决定，以便让所有人都能安排好在河内和赞德沃尔特比赛之间的三个周末。

接下来的问题是，这一决定将被框定为取消，还是推迟到今年晚些时候进行？

这对F1来说是一个艰难的处境。与赛事相关的申办费是最显著的问题。此外，中国是一个非常重要的市场，Liberty Media 一直在积极争取举办第二场比赛。如果2020年没有比赛，那么将失去契机，带来头疼的问题。

那么比赛是否有可能在其他时间里“穿插”中国大奖赛？来看看下半年的赛程表，看起来难度很大。

8月30日：比利时

9月6日：意大利

9月13日：空档

9月20日：新加坡

9月27日：俄罗斯

10月4：空档

10月11日：日本

10月18日：空档

10月25日：美国

11月1日：墨西哥

11月8日：空档

11月15日：巴西

11月22日：空档

11月29日：阿布扎比

12月6：空档

12月13日：空档

其中有两大要点需要考虑。首先，车队已经明确表示不希望重复2018赛季法国-奥地利-英国“三连赛”的比赛安排。在没有长途飞行、时差和复杂的物流运输的情况下，三场连续的欧洲站比赛已经让车队和工作人员感到疲惫不堪。倘若要加入飞行，车队后勤将几乎无法承担这一负荷。

其次，今年的中国大奖赛并没有被安排与邻近的越南大奖赛“背靠背”。这是有充分理由的。长期以来根据当地政策，F1一直没有将近年来的比赛与其他赛事“背靠背”。因为在首次办赛之前，没人知道七架满载着赛车和货物、满世界飞的747飞机通过当地海关是容易还是困难。

由于复杂的地方海关问题，有一项政策是（如果可能的话）保持中国大奖赛“独立”。2005年至2008年，中国曾四次与日本“背靠背”，2011年曾与马来西亚“背靠背”，还曾六次与巴林紧接着比赛，最近一次是在2018年。

其中，巴林是一个当局对于举办F1持有绝对支持态度的国家。因此F1知道，至少“背靠背”里有一头的通关是可以快速解决的。

在2019年和2020年的赛历上，中国都保持了“独立”，以避免任何可能发生的意外，因为当地的海关越来越不容易处理。

综合以上因素，很明显，当前的赛程几乎不存在被“穿插”的可能。倘若安排在9月13日，9月将有5场比赛；安排在10月4日、10月18日或11月8日则将造成“四连赛”的赛程。最后一种安排更意味着墨西哥-中国-巴西的疯狂路线。

倘若采用极不受车队欢迎的“三连赛”赛程，那么将比赛安排在11月22日——巴西和阿布扎比之间理论上存在可能。但鉴于英特拉各斯和上海处于完全不同的时区，前往中国将面临着时差所带来的更大压力。

另一个唯一且实际的选择是在赛季结束后，以某种方式腾出一个空档，从而避免对赛季末的其他比赛进行调整。

但车队会接受在12月6日甚至13日进行比赛吗？那时他们应当已经在根据精心安排的计划各自筹备全新的2021款赛车了。

真的有人愿意在活力不足的上海围场，而不是距离欧洲只有6个小时的航程、总能体验丰富娱乐活动的亚斯岛结束赛季吗？更不用说，阿布扎比的F1合同确保了其将是赛季的收官站。

另一个唯一的选择是将阿布扎比改期至12月6日（只比去年晚5天），将11月29的日期腾出给中国。但这将取决于阿布扎比是否愿意“让位”。同样在经历几乎一个赛季的繁忙飞行后，车队也未必愿意承担这一额外的“负担”。

每年十二月中国的天气同样是个小麻烦，平均气温在3摄氏度到11摄氏度之间，而且只有10个小时的日照。那会是一个艰苦的周末，就犹如此时在银石或斯帕比赛一样。

“最后一场比赛在十二月进行会严重影响到2021赛季，因为我们根本没有时间在冬季准备所有的装备，”一位资深车队成员向Motorsport.com表示。

“如果确定将采用‘三连赛’的赛程，那么赛季末，车队将不得不和海运作斗争。我还认为，FOM也没有应对这种情况的基础设施。”

另一个不太可能的选择是8月9日，紧接着匈牙利。那会缩短夏休期和工厂停工，但是许多出征比赛的车队成员和其他人已经订好了假期。

翻译/小飞侠