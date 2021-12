为何国际汽联违背常理的安全车操作给F1设下危险先例？

亚斯码头的颁奖仪式结束后,梅赛德斯的官方社交媒体出奇的安静,除了发布赛会干事驳回车队抗议的决定书和一份意图上诉的声明,就没有任何动静,甚至没有庆祝车队破纪录地连续八次夺得制造商年度冠军。可见,德国车队对刘易斯·汉密尔顿以那样的方式输掉车手世界冠军,是有多么的愤怒。

即便如此,梅赛德斯社交媒体下的车迷反应激烈。而且,当国际汽联主席让·托德按照惯例在其个人社交平台发出赛季收官的恭祝推文时,同样遭到犀利的言辞回应。放眼全球,做出最后的安全车决定的国际汽联F1赛事总监买迈克尔·马西,以及国际汽联本身,成为口诛笔伐的对象,他们被指责控制了比赛、玩弄规则,只为了炮制一出好莱坞式的巅峰对决。而一些对国际汽联与F1管理公司双方职责缺乏了解的媒体,直接把追求流量的“帽子”扣在了F1运动头上。

当然,并非只有旁观者对阿布扎比的事件感到唏嘘,身在现场、甚至涉及安全车程序的车手也感到匪夷所思。从本周季后测试正式成为梅赛德斯车手的乔治·拉塞尔对于安全车的操作发出了“不可接受”的评价,因为这只是有违常理。

第53圈尼古拉斯·拉蒂菲的威廉姆斯赛车撞墙后,马西派出安全车本身没有任何问题。因为此前,安东尼奥·吉奥维纳兹把出现液压问题的阿尔法·罗密欧赛车停在相对宽阔的位置,并且靠近逃生出口,而酒店底下的区域更加狭窄。

此时,经验丰富的赛道抢险员快速出动,清理赛道上的碎片,并且拖走拉蒂菲的赛车。按照一般印象,或者说过去类似情况下事情发展的习惯思维,刘易斯·汉密尔顿到手的第八个世界冠军岌岌可危,因为落后的赛车会超过安全车,第二位的马克斯·维斯塔潘将跟到梅赛德斯赛车之后,而且他已经换上了软胎。只要比赛重新开始,红牛车手将占据绝对的抓地力优势,至少有两个超车点让他完成制胜一击。

然而,反常就从这里开始。马西先发出了“不允许落后赛车超车”的讯息。这意味着如果比赛恢复,维斯塔潘需要自己去超过五辆夹在他与汉密尔顿之间的赛车,从前往后依次是兰多·诺里斯、费尔南多·阿隆索、埃斯特班·奥康、查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔(分别排名第七到第十一),然后才有攻击汉密尔顿,向年度冠军冲去的最后机会。

这时电视转播信号播放了一段延迟的通讯,那是克里斯蒂安·霍纳与马西之间的。红牛领队催促赛事总监放走落后的赛车。而很快,管理被再次打破,马西在第57圈——倒数第二圈——打出了落后赛车可以追回一圈的告示,但是只有那五辆赛车被要求解套,维斯塔潘与身后第三名卡洛斯·塞恩斯之间的丹尼尔·里卡多和兰斯·斯特罗尔则没有被要求排到队伍最后。

不仅如此,马西的操作进一步让人困惑,他立即触发了安全车本圈进站,留下一圈的时间,让汉密尔顿与维斯塔潘对决。这在很大程度上等于决定了世界冠军的归属,因为汉密尔顿的旧硬胎已经使用了42圈,处于绝对劣势。虽然英国人难以置信地做出了防守以及反扑,但终究只是徒劳。

正常情况下,比赛尾声阶段的安全车对汉密尔顿和梅赛德斯来说是一场天灾。当时维斯塔潘的第二套硬胎也有一定的优势,只是换上软胎,更加提高了胜算。如果马西按正常程序——或者说正常观念里的程序——执行流程,汉密尔顿和梅赛德斯输掉比赛以及世界冠军,也只能吞下苦果,只能感叹运气没有站在自己一边。

对于比赛领先者,那是最被动的局面,不能冒险主动放弃赛道位置,因为维斯塔潘必然会选择相反的做法——留在赛道上,就像在沙特阿拉伯发生的那样。万一安全车带到比赛结束,那等于主动拱手让出到手的冠军。除非你能提前预料到,比赛会在还剩一圈时恢复,而那样就应该轮到红牛发起抗议。

用霍纳的话说,“赛车之神”带出了最后的安全车。然而对梅赛德斯来说,却是马西扮演了“神”,不按常理的操作,左右了世界冠军的归属。

赛事总监的角色,基本就是赛道上的主裁判,管理赛道上的秩序,处理各种突发事件,只不过他在有犯规嫌疑的事件发生时负责上报,但不负责开出罚单。既然作为裁判,他做的任何决定应该保持独立,不考虑任何一名车手的利益,只提供公平的竞争平台。然而,周日所发生的事情,只是让旁观者觉得,马西逾越了规则手册。

第一个不正常的举动,就是“不允许落后赛车超车”的指示,因为通常这时什么信息都没有,直到赛会干事发出指示让落后的赛车超过安全车,补上自己的那一圈。

而马西只选择了五辆赛车去解除套圈,只是让大部分车手觉得奇怪而且唏嘘。斯特罗尔对于没有在最后一圈得到机会争夺积分感到失望。那是他的第100场大奖赛,而且刚刚在第52圈换过了轮胎。

对于对那五名被要求超过安全车的车手,等于失去了最后一圈战斗的机会,因为还没有当他们排到队伍最后比赛就重新开始,最靠前的诺里斯——第七名——落后第六名的皮埃尔·加斯利59秒。同样,正常情况下,如果所有赛车都按名次排队,已经换了轮胎的角田裕毅和皮埃尔·加斯利,即便不会被允许干预到维斯塔潘,但有机会竞争领奖台。

梅赛德斯在比赛结束上对安全车程序提出抗议,而且带着车队法务去与赛会干事争论。其中关键的一点是《竞赛规则》第48.12条中提到,安全车要在落后赛车超过去排队后的“下一圈”离开,那时比赛才算重新开始。

在阿布扎比时,5辆落后赛车——暂且不论是否应该是所有落后赛车,而且红牛辩解称规则中所用的“任何”(Any)不等于“所有”——在倒数第二圈被要求超过安全车,那么“下一圈”是第58圈,也就是比赛的最后一圈。那样的话,其实比赛要在安全车带领下完成,而汉密尔顿将赢得胜利。

当值赛会干事承认第48.12条没有被”完全“应用,但是他们认定规则中其他的条款给予了马西不那么做的权利。首先,第15.3条称述了赛会干事具有“逾越的权威性”,其中涉及安全车的使用——自然包括合适进站。而一旦他做出了安全车的进站决定,第48.13条就凌驾于第48.12条之上,安全车要立即进站,而不再等到“下一圈”。

当赛会干事否决了梅赛德斯的抗议后,德国车队在一个小时内递交了上诉意向书,给自己争取了96个小时来准备材料,采取进一步的上诉行动。

表面上,梅赛德斯无法接受因为马西的个人决定,导致汉密尔顿在阿布扎比错过赢下个人第八个世界冠军,但深层次来说,这次先例对未来的后续影响才是更加令人担心的。因为第15.3条看似可以赋予赛事总监很大的权利,除了对安全车的使用之外,还有发车程序。这埋下的隐患就是,如果赛事总监可以动用这样大的权利,今后的比赛可能受到他个人决定的影响,特别是当他的做法与规则书不相符的时候。

说到底,车队和车手无论怎样比赛,都只能按照规则——甚至在游走灰色地带时也得从既有的规则里寻找漏洞。但如果赛事总监的个人决定能够凌驾于规则之上,那么如何从判断车手和车队的做法,在竞赛层面是否公平竞争?

