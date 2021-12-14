为何国际汽联违背常理的安全车操作给F1设下危险先例？

亚斯码头的颁奖仪式结束后，梅赛德斯的官方社交媒体出奇的安静，除了发布赛会干事驳回车队抗议的决定书和一份意图上诉的声明，就没有任何动静，甚至没有庆祝车队破纪录地连续八次夺得制造商年度冠军。可见，德国车队对刘易斯·汉密尔顿以那样的方式输掉车手世界冠军，是有多么的愤怒。

即便如此，梅赛德斯社交媒体下的车迷反应激烈。而且，当国际汽联主席让·托德按照惯例在其个人社交平台发出赛季收官的恭祝推文时，同样遭到犀利的言辞回应。放眼全球，做出最后的安全车决定的国际汽联F1赛事总监买迈克尔·马西，以及国际汽联本身，成为口诛笔伐的对象，他们被指责控制了比赛、玩弄规则，只为了炮制一出好莱坞式的巅峰对决。而一些对国际汽联与F1管理公司双方职责缺乏了解的媒体，直接把追求流量的“帽子”扣在了F1运动头上。

当然，并非只有旁观者对阿布扎比的事件感到唏嘘，身在现场、甚至涉及安全车程序的车手也感到匪夷所思。从本周季后测试正式成为梅赛德斯车手的乔治·拉塞尔对于安全车的操作发出了“不可接受”的评价，因为这只是有违常理。

Mick Schumacher, Haas VF-21, battles with Nicholas Latifi, Williams FW43B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

第53圈尼古拉斯·拉蒂菲的威廉姆斯赛车撞墙后，马西派出安全车本身没有任何问题。因为此前，安东尼奥·吉奥维纳兹把出现液压问题的阿尔法·罗密欧赛车停在相对宽阔的位置，并且靠近逃生出口，而酒店底下的区域更加狭窄。

此时，经验丰富的赛道抢险员快速出动，清理赛道上的碎片，并且拖走拉蒂菲的赛车。按照一般印象，或者说过去类似情况下事情发展的习惯思维，刘易斯·汉密尔顿到手的第八个世界冠军岌岌可危，因为落后的赛车会超过安全车，第二位的马克斯·维斯塔潘将跟到梅赛德斯赛车之后，而且他已经换上了软胎。只要比赛重新开始，红牛车手将占据绝对的抓地力优势，至少有两个超车点让他完成制胜一击。

然而，反常就从这里开始。马西先发出了“不允许落后赛车超车”的讯息。这意味着如果比赛恢复，维斯塔潘需要自己去超过五辆夹在他与汉密尔顿之间的赛车，从前往后依次是兰多·诺里斯、费尔南多·阿隆索、埃斯特班·奥康、查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔（分别排名第七到第十一），然后才有攻击汉密尔顿，向年度冠军冲去的最后机会。

这时电视转播信号播放了一段延迟的通讯，那是克里斯蒂安·霍纳与马西之间的。红牛领队催促赛事总监放走落后的赛车。而很快，管理被再次打破，马西在第57圈——倒数第二圈——打出了落后赛车可以追回一圈的告示，但是只有那五辆赛车被要求解套，维斯塔潘与身后第三名卡洛斯·塞恩斯之间的丹尼尔·里卡多和兰斯·斯特罗尔则没有被要求排到队伍最后。

不仅如此，马西的操作进一步让人困惑，他立即触发了安全车本圈进站，留下一圈的时间，让汉密尔顿与维斯塔潘对决。这在很大程度上等于决定了世界冠军的归属，因为汉密尔顿的旧硬胎已经使用了42圈，处于绝对劣势。虽然英国人难以置信地做出了防守以及反扑，但终究只是徒劳。

正常情况下，比赛尾声阶段的安全车对汉密尔顿和梅赛德斯来说是一场天灾。当时维斯塔潘的第二套硬胎也有一定的优势，只是换上软胎，更加提高了胜算。如果马西按正常程序——或者说正常观念里的程序——执行流程，汉密尔顿和梅赛德斯输掉比赛以及世界冠军，也只能吞下苦果，只能感叹运气没有站在自己一边。

对于比赛领先者，那是最被动的局面，不能冒险主动放弃赛道位置，因为维斯塔潘必然会选择相反的做法——留在赛道上，就像在沙特阿拉伯发生的那样。万一安全车带到比赛结束，那等于主动拱手让出到手的冠军。除非你能提前预料到，比赛会在还剩一圈时恢复，而那样就应该轮到红牛发起抗议。

The Safety Car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

用霍纳的话说，“赛车之神”带出了最后的安全车。然而对梅赛德斯来说，却是马西扮演了“神”，不按常理的操作，左右了世界冠军的归属。

赛事总监的角色，基本就是赛道上的主裁判，管理赛道上的秩序，处理各种突发事件，只不过他在有犯规嫌疑的事件发生时负责上报，但不负责开出罚单。既然作为裁判，他做的任何决定应该保持独立，不考虑任何一名车手的利益，只提供公平的竞争平台。然而，周日所发生的事情，只是让旁观者觉得，马西逾越了规则手册。

第一个不正常的举动，就是“不允许落后赛车超车”的指示，因为通常这时什么信息都没有，直到赛会干事发出指示让落后的赛车超过安全车，补上自己的那一圈。

而马西只选择了五辆赛车去解除套圈，只是让大部分车手觉得奇怪而且唏嘘。斯特罗尔对于没有在最后一圈得到机会争夺积分感到失望。那是他的第100场大奖赛，而且刚刚在第52圈换过了轮胎。

对于对那五名被要求超过安全车的车手，等于失去了最后一圈战斗的机会，因为还没有当他们排到队伍最后比赛就重新开始，最靠前的诺里斯——第七名——落后第六名的皮埃尔·加斯利59秒。同样，正常情况下，如果所有赛车都按名次排队，已经换了轮胎的角田裕毅和皮埃尔·加斯利，即便不会被允许干预到维斯塔潘，但有机会竞争领奖台。

梅赛德斯在比赛结束上对安全车程序提出抗议，而且带着车队法务去与赛会干事争论。其中关键的一点是《竞赛规则》第48.12条中提到，安全车要在落后赛车超过去排队后的“下一圈”离开，那时比赛才算重新开始。

在阿布扎比时，5辆落后赛车——暂且不论是否应该是所有落后赛车，而且红牛辩解称规则中所用的“任何”（Any）不等于“所有”——在倒数第二圈被要求超过安全车，那么“下一圈”是第58圈，也就是比赛的最后一圈。那样的话，其实比赛要在安全车带领下完成，而汉密尔顿将赢得胜利。

当值赛会干事承认第48.12条没有被”完全“应用，但是他们认定规则中其他的条款给予了马西不那么做的权利。首先，第15.3条称述了赛会干事具有“逾越的权威性”，其中涉及安全车的使用——自然包括合适进站。而一旦他做出了安全车的进站决定，第48.13条就凌驾于第48.12条之上，安全车要立即进站，而不再等到“下一圈”。

当赛会干事否决了梅赛德斯的抗议后，德国车队在一个小时内递交了上诉意向书，给自己争取了96个小时来准备材料，采取进一步的上诉行动。

表面上，梅赛德斯无法接受因为马西的个人决定，导致汉密尔顿在阿布扎比错过赢下个人第八个世界冠军，但深层次来说，这次先例对未来的后续影响才是更加令人担心的。因为第15.3条看似可以赋予赛事总监很大的权利，除了对安全车的使用之外，还有发车程序。这埋下的隐患就是，如果赛事总监可以动用这样大的权利，今后的比赛可能受到他个人决定的影响，特别是当他的做法与规则书不相符的时候。

说到底，车队和车手无论怎样比赛，都只能按照规则——甚至在游走灰色地带时也得从既有的规则里寻找漏洞。但如果赛事总监的个人决定能够凌驾于规则之上，那么如何从判断车手和车队的做法，在竞赛层面是否公平竞争？

Lewis Hamilton, Mercedes W12, runs across the inside as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

2019年备受尊敬的赛事总监查理·怀汀在澳大利压揭幕战前突然去世后，已经担任了副手的马西临危受命，之后就作为永久的赛事总监和安全代表。本赛季，这位澳大利亚人的一系列做法都受到了质疑，以及赛会干事即使以“让他们比赛”的核心点出发来说，在处理事件时显得过于草率的态度转变，其中尤以在巴西时汉密尔顿与维斯塔潘的事件最受到诟病。同时，近两个赛季里，多次关于黄旗的信号也充满争议。

当然引起车手普遍不满的，是判罚尺度缺乏统一性，而焦点便是赛道界限的规则在超车和防守位置时的界定。以阿布扎比开场圈，汉密尔顿在之字弯跑出沥青套生路后继续保持在维斯塔潘之前，遭到了红牛的强烈抗议，但赛会干事认为无需介入调查，据信理由是那属于第一圈争夺。然而在捷达时，维斯塔潘收到的5秒罚单，是因为他跑出赛道后持续获利。事实上，卡塔尔那次长达一小时的周五车手会议上，他们被告知一定情况下可以走到赛道外，只要不影响另一名车手的排名（但是如何定义“影响”？）。

同样，沙特阿拉伯的两次争议性的红旗，在一定程度上也给阿布扎比的事件埋下伏笔。梅赛德斯在捷达赛后的常规视频报告节目里表示，第一次红旗的出现处于临界点，车队判断护墙的受损程度，不至于需要暂停比赛进行维修，所以让汉密尔顿和博塔斯在安全车出动后双双进站。如果在阿布扎比——有任何万一——马西用红旗暂停了比赛，必然也将受到了红牛阵营的抵触，因为汉密尔顿肯定将在暂停时换胎。不过，澳大利亚人在赛前向天空解说员马丁·布伦德尔透露过，不会让红旗干扰比赛和世界冠军争夺的进程，他也确实那么做了。

事实上，无论对梅赛德斯/汉密尔顿，还是红牛/维斯塔潘，整个赛季都遇到了时而有利于自己，时而不利于自己的“边缘化决定”。从影响来看，这造就了世界冠军争夺持续到了最后一场比赛。就阿布扎比的决战来说，仅看赛车竞争力和两位主角表现的话，原本无论胜败，谁都可以心服口服。如果没有安全车，汉密尔顿用旧轮胎守住对用新轮胎的维斯塔潘的优势，表现足以令人信服。即使安全车的出现成为胜负的转折，也是赛车运动不可预知这一自然属性的表现。

然而结果是，人为干预的迹象过于明显。事实上，从马西发车“不允许落后赛车超车”这条不合常理的告示开始，无论汉密尔顿或维斯塔潘获胜，都会引发争议。对这两名奋战了一整年的车手，对付出了全部努力的车队，对持续关注的车迷来说，以及对这个相当具有观赏性和话题性的F1都是不公平的。

眼下，梅赛德斯毅然抗争到底。可以预见，如果国际汽联上诉法庭不接受上诉，按照托托·沃尔夫的作风，真的可能走上民事法庭。这对于原先已经载入史册的2021赛季来说，无疑是最大的遗憾。依靠着一系列的市场营销举措，包括已经参入了不少戏剧化手段的Netflix纪录片，F1应该在今年达到了自由传媒接手以来最好的流量业绩。然而，如果真的以这样的方式，让这场世界冠军大战的话题继续发酵，那么是莫大的讽刺。

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images