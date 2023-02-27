为何迈凯伦将在2023赛季迎来艰难开局

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在迈凯伦的2023年新车发布会上，甚至车轮尚未转动前，英国车队就意识到了由于未能达成既定的空气动力学目标，其新赛季开局将异常艰难。

尽管上周在巴林为期三天的测试进行得还算顺利，但迈凯伦的预期也得到了证实，即与去年一样，车队将以一辆空气动力学效率有所欠缺的新车开启新赛季，因此在既定的下压力水平下仍会产生过多的阻力。

继2021推出一款以出色的直道速度著称的赛车之后，众所周知2022年 MCL36存在阻力过大的问题。这迫使车队不得不在最高速度和最佳下压力水平之间进行权衡。

这使得空气动力学效率成为今年车队优先解决的问题之一。但在全新的MCL60发布版本赛车完成后不久，迈凯伦就意识到自己走错了方向，导致大量的赛车性能未能发挥。如今，迈凯伦将不得不等到四月底的巴库比赛进行第一次重大升级，才有迎头赶上的可能。

对此，在今年取代安德雷亚斯·塞德尔成为车队新领队的斯戴拉表示，迈凯伦连续两年在空气动力学效率方面差强人意并非由单一原因造成，而是与沃金总部基础设施的大幅改造有关。

“我不会说某些领域存在特定的不足，这是由多种原因造成的，”斯戴拉表示。“我们一直提到技术，提到我们缺少风洞。从人力资源的角度来看，我们也确实需要扩大空气动力学团队，我们经历了一个收缩阶段，但现在已经改变了这种趋势。”

Oscar Piastri, McLaren MCL60, stops at the pit exit Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“如果你看看一些顶级车队，如果你看看红牛，他们一直在发展，它们已经在专业知识储备方面做了很久。现在他们已经具备了应对各种变化或规则调整的条件，一年比一年干得好。我认为，我们需要的只是持续的改进和成长，我们必须在所有领域都有所进步。”

同时，斯戴拉不想用F1的预算帽来解释为什么迈凯轮伦没有像其希望的那样从2022年的规则洗牌中脱引而出，也不想将MCL60的低效率与2023年进行的底板调整相联系。

“我不会说我们一定是受到了预算帽的限制，”他表示。“这是一个我不想提及的借口，因为目前迈凯伦的情况是，我们确实有资源可以投资，并且这些投资已经开始了，我们已经能够对预算帽进行优化。”

“但从技术的角度、专业知识的角度和从许多人员的角度来看，要达到F1头部竞争所需的水平需要时间。这并不是规则变化的结果。我们没有后退，只是发展得不够快而已。”

翻译/小飞侠