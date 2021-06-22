受到轮胎温度不足和强风对于红牛赛车尾部的影响，荷兰人的赛车直接冲出了赛道。但幸运的是凭借在2号弯的内侧“超近道”，重返赛道后他只落到了刘易斯·汉密尔顿的后面，依旧领先于瓦尔特利·博塔斯。

然而，维斯塔潘重返赛道的方式似乎违反了赛道限制规则。相关该规则要求任何错过2号弯的车手必都必须改道通过逃生通道的一些障碍物后方可重返赛道。因为在第二圈，在与队友丹尼尔·里卡多激烈对抗时跑偏了的兰多·诺里斯正是以上述方式重新返回了赛道。

F1赛事总监迈克尔•马西表示，在发给车队的赛事记录中，他很清楚每位车手需要遵循的程序。

“任何未能利用赛道进入2号弯，以及彻底绕过弯心旁第一根黄色荧光标志杆的车手，必须沿着黄色标志杆的右侧行驶，并在依次通过逃生通道第一块障碍物的右侧和第二块障碍物的左侧后重返赛道，”马西解释道。

但维斯塔潘显然没有照做，而是在仅仅绕过两个黄色荧光标志杆后便返回了赛道。

在这个维斯塔潘频频因触犯赛道限制而受到惩罚的赛季中，为什么唯独这次网开一面？

根据马西的说法，原因在于维斯塔潘冲出赛道的角度意味他难以在绕过逃生通道的障碍物后重回赛道。此外，他在冲出去的时候放慢了车速，并且因此被汉密尔顿所超越，这被认定他没有获得持久的优势。

马西表示：“类似事件会根据其本身的是非属性进行个别分析，基于马克斯冲出赛道的位置，以及几天前我们也看到过他在那里冲出去，很显然按照赛车行进的规律，他没办法达到逃生通道。能否改道取决于你行驶的路径是否能够朝着那些障碍物走。”

“很明显，这条路线的规划取决于以往最常见的从一号弯冲出赛道，并重新返回的轨迹。我们看到维斯塔潘冲出赛道的时候，很明显他放慢了速度，失去了一个位置，并以安全的方式重新返回。因此，没有采取进一步惩罚的必要。”

同时马西也解释表示，当车手偏离赛道并且似乎有违赛道限制规则时，惩罚并非就此“自动生成”。

国际汽联会评估每起事件的具体情况，以及车手们重返赛道的方式。此外，只要没有获得持久的优势，那么每位车手都被允许拥有三次这样“跑偏”的机会。

这也是为何稍后当瓦尔特利·博塔斯在4号弯发生失误，然而却在5号没有弯绕过标志杆的情况下，依旧被判定行为合规。

马西补充道：“人们认为瓦尔特利在4号确实冲出了弯心，但事实上，他可能在当时的情况下选择了最安全的驾驶方式。他损失了大量时间，并以安全的方式重新返回，因此我们认为没有必要采取进一步行动。不过，这将被算作他一场比赛三次机会中的一次，并且这在转播画面中的任何地方都不会显示。但他在比赛中也仅仅出现了这一次。”

翻译/小飞侠