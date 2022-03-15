为何梅赛德斯今年在F1测试里遇到了不同的困难

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毕竟，这个总部位于布拉克利的团队过去多次在冬测期表现平平，结果却在第一场比赛中大放光彩让对手措手不及。即便是在去年，梅赛德斯似乎完全处于劣势，在测试中无法控制自己的赛车，但依然在赛季首站中击败红牛取得胜利。

不过尽管大家怀疑梅赛德斯隐藏了真实速度，以及明显担心本周他们会在工厂里有所发现从而弥补不足，德国车队的确看起来在本赛季不占优。这种感觉让刘易斯·汉密尔顿称以赛车目前的状况，他将很难赢得比赛。

主要来说，去年梅赛德斯只是在测试阶段无法找到W12的正确平衡，这一次车手和车队非常挣扎于榨取持续的速度。W13遭遇的“海豚跳”问题程度要比主要竞争对手红牛和法拉利严重得多，而梅赛德斯至今也没有找到解决问题的办法。这不仅仅是直道尽头的问题，因为当赛车在过一些弯角处于极限时，还会发生底板接触地面的现象，这对产生持续下压力并没有好处。

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

正如乔治·拉塞尔所说：“W13充满潜力，我相信我们的工程师会把它弄清楚，我们只是需要找到方法去释放能力。弹跳影响了我们把赛车放到正确窗口的能力，车队正在努力找到解决办法。这是一场持久战，我坚信我们的赛车是有实力的，我们只是需要把它找出来。”

如果梅赛德斯提高底盘高度以避免底部接触地面，那么就将使W13失去最佳表现窗口，最终牺牲掉下压力和大量单圈时间。

事实上，车队发现自己面临着一个难题，越是给赛车增加下压力——像巴林测试中更新的那样——就会越降低赛车高度，海豚跳变得更严重，然后单圈时间也没有提高。作为一种临时解决办法，梅赛德斯需要事实上砍掉一些下压力，以减少高速行驶时车身被压低的程度，从而帮助改善单圈时间。

巴林测试期间，德国车队把注意力集中在试验不同的悬挂调校和底盘高度方面，努力想要找到解决方法，最终在测试的最后选择去掉一些底板，并把赛车后部抬高一点，看看这样是否有用。赛道工程总监安德鲁·西林表示车队从后期测试实验中得到了一些正面的反馈。

“在弹跳方面我们有了一些进展，这让赛车在处于极限时没有那么麻烦，大家也觉得今天的调校是在朝着正确的方向前进。如果我们能够继续在弹跳方面取得进展并让赛车变得更稳定，我们还能获得许多速度。”

Ron Meadows, Sporting Director, Mercedes AMG, Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

不过“海豚跳”不是唯一的问题。今年赛车的重量对各支车队来说也成为了大问题，只有极少数车队接近重量的最低限度。大家认为发车区的各支车队在车身重量上差异很大，阿尔法·罗密欧的赛车被认为是现在最轻的。坊间传言说，甚至三支顶尖车队间也许也存在巨大差异：法拉利赛车要比梅赛德斯重型赛车轻不少。

在F1圈里，大家普遍接受每10公斤车身重量等于单圈时间的0.3秒，那么重量上几公斤的差距也许会发挥巨大作用。

不过尽管眼下梅赛德斯正面临困难，事实上并不是说它的赛车不具备竞争力或者没有赶上来的可能。车队知道W13拥有潜力，需要让下压力大到最佳水平。德国车队只是需要找到能够发挥出实力的方法，跑出不受海豚跳影响的单圈。

在季前测试最后，汉密尔顿明确表示：“我们的赛车拥有让我们实现目标的实力。我们只是需要把它发挥出来，解决一些问题，而这正是我们在努力的。”

关键是找到解决问题的方法需要多久。