为何巴林“椭圆环”正是F1需要的革新之举

毕竟，F1已经一次又一次地证明了自己在需要改变常规时有点保守，特别是车队抵制对规则的重大修改或以完全不同的方式行事。

事实上，布朗在最早的评论里已经隐藏了“警告”，即两场巴林的比赛使用不同的布局可能会带来头疼的事情。

“使用两种布局对于装配工来说需要做大量的工作——例如计时系统的设置需要适用于两条赛道，因此需要很早的提前量，”英国人表示，“这是我们必须考虑的问题。”

伴随着无穷尽的复杂情况，以及一些车手私下对于这条赛道作为F1赛道会有多好持保留的态度，许多人都预计这一想法会不了了之。

但由于巴林的超短布局迎合了车迷的想象力（3.543公里的布局使其成为了F1中仅次于摩纳哥的第二短赛道，总圈数将达到87圈），F1东家Liberty Media没有让它成为“遗珠之憾”。

这场确认将成为今年倒数第二场的比赛令人无比的兴奋，原因主要有以下两点。

首先，这对F1来说将是截然不同的尝试。作为最初可能根本不是为大奖赛赛车设计的布局，它将提供一些独特的东西。高速、短促的赛道布局应该会相当有趣。

一些车手表示这将是一场轮胎的磨损比赛，因为快速的赛道特性和多个右手弯角意味着左侧的轮胎将会受到承受严重的冲击。

虽然这对那些热衷于掌控比赛的车队和车手来说并不有利，但今年银石的两场比赛已经证明了，在轮胎管理令人头疼的情况下，这样一场比赛会是多么令人兴奋。

除了激动人心的全新布局的细节之外，F1呼吁继续推进“椭圆形”计划，表明了Liberty Media正在履行其承诺，试图改变大奖赛的比赛格局。

正如今年的赛历所显示的那样，穆杰罗、伊莫拉、波尔蒂芒和伊斯坦布尔都纷纷加入，没有任何一条赛道的选择是非常保守的。

F1原本可以轻松地效仿电动方程式，在欧洲选择三条安全的赛道分别进行六场比赛，从而完成18场比赛的任务。但相反，它做出了一些大胆的选择。

当然，新冠疫情已经迫使F1在某些方面必须主动作为。但它愿意在今年通过选择赛道等方式来打破常规，预示着它在未来可能还愿意尝试其他事情。

从明年开始，当F1拥有了全新的管理结构，这一切将成为现实，也意味着这项运动将不再被“车队全票通过”所束缚。

伴随着巴林“椭圆梦想”的成真，F1将做出更多激动人心的选择。

翻译/小飞侠