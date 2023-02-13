为何奥迪尚未加入F1却已对阿尔法·罗密欧有好处

载入语音播放

2023年，车队将继续以阿尔法·罗密欧的名义比赛，并预计在最后两年的过渡期中恢复索伯底盘的身份，同时依然将使用法拉利的动力单元。

最近几周，这支总部位于辛威尔车队的管理层也发生了变化，雇佣了博塔斯和周冠宇的弗雷德·瓦瑟尔已经离开后加入了法拉利。

同时，迈凯伦前领队安德雷亚斯·塞德尔出任了索伯CEO，而总经理亚历山德罗·阿鲁尼·布拉维将代在比赛周末作为车队代表开展工作，塞德尔则主要掌握大局，为奥迪的到来做好准备。

虽然在过渡期间，管理层、所有权和车队名称的变化很复杂，以及车队的重心明显是为2026年做准备，但博塔斯认为奥迪的参与在短期内对车队只有好处。

“首先我认为，对于车队和工厂里的每个员工来说，非常积极的是一切都很稳定，”当被Motorsport.com问及德国制造商逐步收购和车队变化的影响时，博塔斯说。

“对于车队来说，这基本构建了一个扎实的基础，未来的一切，无论如何命名等等，看起来都很好。而且，鉴于阿尔法·罗密欧与车队还有一年的合作，我认为最好还是专注于今年。”

“当然，阿尔法·罗密欧将离开这项运动，令人感到遗憾，因为我认为这是一个伟大的品牌。它应该属于F1。但事实就是如此，世界总是在发生变化。”

Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

"今年之后，余下时间无论是不是叫索伯车队，都不会在实质上改变车队的结构，只是改变了名称罢了。仅此而已。并且知道奥迪会提供支持，只有好处，我们真的不用担心名字之类的事情。我认为每个人状态都很好。"

周冠宇与博塔斯一样，关注留在车队中直到奥迪时代的可能性。他也赞同车队现在的情况要好得多。

"从我的角度来说，我也非常高兴，第一是看到车队未来稳定下来，"在被Motorsport.com采访时，他说。

"其次，我也一直在和周围人聊天，每个人都很有动力。因为过去几年很艰难，有人离开，有人加入，有新的面孔，新的成员。但现在你真的可以看到车队的未来是什么样。所以这让我们车手和工程师也希望尽最大努力在以后的每一年表现得更好。"

周冠宇强调，以阿尔法·罗密欧之名参赛的最后一年是重要的一年。

"本赛季，我们依然希望能给阿尔法·罗密欧拿到好成绩，在像蒙扎这样的赛道上会安排非常特别的活动，作为一个历史深厚的品牌，而且它是我开始F1旅程的地方。”

"另一方面，就车队来说，我认为只会更好，因为未来你能有更多人加入，建设辛威尔整个工厂，这看起来前途光明。"

翻译/Chloe