为何加盟红牛车队对于佩雷兹来说犹如同挑战

最初加盟米尔顿·凯恩斯车队时，墨西哥人对于驾驶红牛赛车“大展宏图”满怀信心。然而，2021年赛季并非其预期的那样一帆风顺。

季前测试的不足，以及大奖赛周五练习赛的压缩，令佩雷兹和其他加盟新车队的车手们一样都陷入了不利的境地。

尽管本赛季墨西哥人的表现也不乏一些高光时刻，包括伊莫拉的头排发车以及巴库的胜利，但挫折也同样与之相伴。

对于佩雷兹来说，核心问题并非他无法胜任这份工作或缺乏大车队的参赛经验，而在于红牛的赛车理念对他来说是完全“陌生”的，以至于本赛季他几乎等同于在学着参加一项全新的比赛。

“你在赛车中做出单圈时间的方式，你遇到车流时的战斗方式，以及你驾驭比赛的方式，和我过去所做的完全不同，”佩雷兹告诉Motorsport.com。

“此外，你如何保护轮胎，以及每辆车对轮辋的加热和冷却都有不同的要求，每个非常具体的细节都与轮胎息息相关。所以老实说，这是一个截然不同的世界。我仿佛去到了另一项赛事，确实和以前不太一样。”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

事实上，佩雷兹对于和顶尖车队合作并不陌生。2013年，他在效力迈凯伦期间不仅塑造了自己的风格，同时也学到了关于可能发生的种种问题。

但对他来说，令转会红牛变得更艰难的是来自赛车的“双重打击”，是因为与以往完全不同的驾驶方式，和车队正处于夺冠的位置，意味着他不得不承受着压力来自外界的目光审视。

“这是一次巨大的机会，但我也意识到，我的很多理念发生了转变，”他解释道。“就赛车如何跑出好的单圈而言，我从一支车队来到了非常不同的另一支车队。更换车队比预期的要难，更别说你加盟的还是一支正在为冠军而战的车队。”

“能加入一支为总冠军而战的车队很棒，但与此同时，这也很艰难，因为当你在为总冠军而战时，你需要与赛车完全融为一体，但我现在还没有机会这么做。”

“你知道，我从赛车和车队身上学到了很多。我了接触到了完全不同的车队理念、引擎和赛车，所以我在继续努力，随着时间的推移，情况会变得越来越好。”



“但这不是一个容易的过程，而且仍在进行中。来到一个新车队，像红牛这样的车队，它规模非常庞大，当然也很难立足，但我正在努力实现这一目标。”

Sergio Perez took his first Red Bull win in Azerbaijan. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

而本赛季，佩雷兹最缺乏的或许就是时间。他曾在几个场合表示，他从周末一开始便在竭尽全力设法让赛车跑得更快。

然而，他在了解调校和轮胎方面的进步速度是如此之快，以至于他总希望能在周日的格子旗挥舞之后“重来一回”。

“当我们去到一条新的赛道时，我仍然需要很多时间来适应，”佩雷兹表示，“我整个周五都在为了排位赛努力，但它稍纵即逝。然后再要弥补周五的劣势已经为时已晚。”

“最终我找到感觉了，但我花了太多的时间才掌握了这一点。”

同样佩雷兹发现，要使红牛RB16B发挥最佳性能，就需要车手以一种并不自在的方式进行驾驶。

而马克斯·维斯塔潘在掌控赛车极限抓地力平衡方面的能力，恰好是他与红牛了取得一些其以往队友都难以达到成就的关键原因。

同时他补充道：“我想说这是一辆很快的车，但是跑出最快单圈的方式是非常不同的。总体来说，所有的F1赛车都非常接近，但你驾驶每辆赛车做出极致圈速的方式却是有差异的。我的这辆赛车非常的与众不同。”

“同时我发现红牛赛车发挥最佳性能的窗口非常局限。要保持在这个窗口中很重要，一旦你脱离了，或许你会感到更自在，但它未必会是一辆更快的车。因此我认为适应这辆赛车对我来说很关键。”

但是，尽管面临着重重险阻，任务也比他最初想象的更为艰巨，但佩雷兹始终保持着可以将问题迎刃而解的信念。

在伊莫拉的头排发车，以及阿塞拜疆大奖赛的胜利，都证明了他在赛车处于理想状态下时所具备的实力。

这给予了他信心并让他深信，当那种与赛车“合二为一”的感觉最终到来时，好的结果肯定会随之而来。

“当把这些知识扩展并加以利用时，一切就会水到渠成，”墨西哥人表示。“目前这还不是自然而然发生的，但我们会做到的。我认为今年，在本赛季的下半赛季，我就能达成目标，我们将会非常强大。我只会变得更强，红牛车队也是如此。”

翻译/小飞侠