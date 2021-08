为何加盟红牛车队对于佩雷兹来说犹如同挑战

最初加盟米尔顿·凯恩斯车队时,墨西哥人对于驾驶红牛赛车“大展宏图”满怀信心。然而,2021年赛季并非其预期的那样一帆风顺。

季前测试的不足,以及大奖赛周五练习赛的压缩,令佩雷兹和其他加盟新车队的车手们一样都陷入了不利的境地。

尽管本赛季墨西哥人的表现也不乏一些高光时刻,包括伊莫拉的头排发车以及巴库的胜利,但挫折也同样与之相伴。

对于佩雷兹来说,核心问题并非他无法胜任这份工作或缺乏大车队的参赛经验,而在于红牛的赛车理念对他来说是完全“陌生”的,以至于本赛季他几乎等同于在学着参加一项全新的比赛。

“你在赛车中做出单圈时间的方式,你遇到车流时的战斗方式,以及你驾驭比赛的方式,和我过去所做的完全不同,”佩雷兹告诉Motorsport.com。

“此外,你如何保护轮胎,以及每辆车对轮辋的加热和冷却都有不同的要求,每个非常具体的细节都与轮胎息息相关。所以老实说,这是一个截然不同的世界。我仿佛去到了另一项赛事,确实和以前不太一样。”

事实上,佩雷兹对于和顶尖车队合作并不陌生。2013年,他在效力迈凯伦期间不仅塑造了自己的风格,同时也学到了关于可能发生的种种问题。

但对他来说,令转会红牛变得更艰难的是来自赛车的“双重打击”,是因为与以往完全不同的驾驶方式,和车队正处于夺冠的位置,意味着他不得不承受着压力来自外界的目光审视。

“这是一次巨大的机会,但我也意识到,我的很多理念发生了转变,”他解释道。“就赛车如何跑出好的单圈而言,我从一支车队来到了非常不同的另一支车队。更换车队比预期的要难,更别说你加盟的还是一支正在为冠军而战的车队。”

“能加入一支为总冠军而战的车队很棒,但与此同时,这也很艰难,因为当你在为总冠军而战时,你需要与赛车完全融为一体,但我现在还没有机会这么做。”

“你知道,我从赛车和车队身上学到了很多。我了接触到了完全不同的车队理念、引擎和赛车,所以我在继续努力,随着时间的推移,情况会变得越来越好。”



“但这不是一个容易的过程,而且仍在进行中。来到一个新车队,像红牛这样的车队,它规模非常庞大,当然也很难立足,但我正在努力实现这一目标。”

Sergio Perez took his first Red Bull win in Azerbaijan.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images