为什么F1车队无需担心又一位前法拉利人掌管赛事

鉴于切斯·凯利长期以来一直公开表示，他无意长期担任这项运动的掌门人，在寻找美国人继任者的过程中，多梅尼卡利无疑是最合适的候选人之一。

多梅尼卡利担任国际汽联单座赛车委员会的主席，又在法拉利工作了近20年，其中6年作为车队领队，直到2014年辞职。这让他符合了解这项运动这个标准。

同时，通过2016年以来担任兰博基尼首席执行官的经历，他在商业领域、汽车制造商的需求以及现代消费趋势的变化方面积累了丰富的经验。

随着2022年的新规则即将到来，他的智慧、冷静的个性和出色的执行能力将会是F1迈进新时代的一大“利器”。

但是，就如近日的各种动态总是能引发波澜一样，一些阴谋论者指出，多梅尼卡利在马拉内罗的过去，意味着他或将带着一些偏见进入F1。同时，鉴于F1前有法拉利的前技术总监罗斯·布朗担任竞赛事务总监，以及多梅尼卡利在跃马的前任让·托德担任国际汽联主席，这种偏见只会因此变本加厉。

只不过国际汽联和F1高层与法拉利如此深厚的渊源，显然没有完全被F1的大老板所忽略。有消息称，多梅尼卡利的合同，只有在确定托德不会改变管理机构的任期，即法国人确定在2021年之后不会再连任的情况下，才会正式签署。

而到目前为止，托德已经给出过种种暗示，即使面对着新冠肺炎疫情，他并不打算在2021年底现任任期结束后继续“掌舵”。

在今年早些时候接受Motorsport.com采访，谈及是否会考虑继续留任时，托德表示： “说实话，我很喜欢我所做的很多事情。幸运的是我仍然拥有激情和能量。但是我们已经更改了法规来限制任期的数量。

“我不会改变它们（规矩），即使有时有很多要求，但我不会改变规矩，只为了做得比我希望完成的三届任期更多。”

但是，尽管多梅尼卡利的过去与法拉利如此之密切，如果认为除了让整个F1变得更好之外，他还有其他目的，那就大错特错了。

当年，他离开法拉利的原因，是他不想为车队糟糕的引擎性能找“替罪羊”——这表明他是个有原则的人。如今时过境迁，对于像多梅尼卡利这样全面发展的管理者来说，带着任何想要帮助他前东家的愿望重返这项运动都是毫无意义的。

事实上，过去几年他在兰博基尼的主要工作就是塑造一个跑车品牌，而且瞄准了与法拉利直接竞争的细分市场，并且在这方面做得相当出色。

在各车队、国际汽联和F1就新的《协和协议》进行讨论的过程中，围绕着谁有资格在未来执掌F1展开了激烈的争论。最近几个赛季，托托·沃尔夫和克里斯蒂安·霍纳等车队大佬都被与直联系起来，而多梅尼卡利也曾在多个场合与被提及。

然而，为了确保规避带有个人倾向的车队利益存在的风险，各方已同意F1不会任命任何在过去两年为某支车队工作过的人员来管理这项运动。

这立即抹杀了沃尔夫和霍纳成为候选人的可能性。一些车队更是“不厚道”地将其称为 “托托·沃尔夫条款” 因为它阻止了奥地利人从梅赛德斯到F1掌门人的快速飞跃。但如果车队对于由离开赛场两年的人来执掌这项运动感到高兴，那么离开F1已经六年的多梅尼卡利将不会引起任何担忧。如今人们更应该关注的是多梅尼卡利能为F1的未来带来什么，而绝非他的过去是否会影响他的判断力。

他有激情、有头脑、有进行变革的意愿。这可以帮助F1进入新的市场，并吸引更广泛的车迷群体。

去年，他在百忙之中抽空参加了在摩纳哥举行的PlayStation Gran Turismo世界总决赛，以助力兰博基尼为这款游戏推出一款全新的概念车。很少有像他这样居于高位的CEO会投入如此多的时间和精力去对于这些事务亲历亲为。

然而，这是一个完美的迹象，表明了意大利人深谙今天的年轻车迷就是明天的消费者。这对F1的未来无疑是一个利好消息。

翻译/小飞侠

Related video