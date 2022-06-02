为什么F1大佬们正在思考“更宏伟的未来”

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格雷格·马菲：从各种迹象来看，F1的健康程度可谓史无前例，车迷们的兴趣极度高涨。我们在赛道上有很无与伦比的竞争，同时也帮助到了车队。当我们加入的时候，F1的第11支车队马诺刚刚以1英镑的价格完成破产出售。而如今，我不认为你能以低于5亿美元，甚至7亿美元的价格买下一支车队。你可以试试。但这很难。这是一个惊人的价值增长。在某种程度上，这是因为我们已经采取了一些措施，并且试图创造更多赛道上的竞争，这也促进了这些车队的健康发展。你需要一个健康的车队生态系统来让它可持续运转。我认为所有这些事情都在发生，你也看到了车迷们的兴趣正在激增。无论是在电视上，还是现场，我们都从未有过如此盛大的活动。所以这相当棒。

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

斯蒂法诺，提高车队价值的关键里程碑在于预算帽，曾经许多人认为这永远无法在F1实现。

斯蒂法诺·多梅尼卡利：那是绝对的。我认为我们必须给予格雷格和切斯（凯利）充分的赞扬，而他们所规划的愿景就是必须与之前的所作所为做一个“了断”。这种“了断”意味着以截然不同的专业方式来推动这项赛事的业务。从财务角度来看，这一愿景使得F1业务得以保持可持续发展。我们可以谈论收入的上涨，但成本在所难免。因此，确保利润更大的唯一方法就是控制支出。所以这是一个非常重大的里程碑，它彻底改变了这项运动的愿景，并对该体系予以高度认可。可持续的业务意味着车队可以投资和成长。如今各方面都得到了保障且财务状况良好。我们可以考虑更宏伟的未来。而考虑更宏伟的未来意味着我们既要尊重F1的传统，也要开拓有潜力使我们成长的新市场。这不仅是在经济上，还在于对这项运动的认知和热情程度，因为我们谈论的是一项需要情感元素的运动。我们想把主要的注意力集中在赛道上，创造精彩的比赛，确保那些代表我们精髓的车手们有机会相互竞争，通过社交媒体打开并创造外界了解他们的可能性。与新一代接触相当重要，我们需要为不同类型的粉丝创造不同的故事。

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

我想自从2000年代中期禁止烟草广告以来，还从未有过新的赞助商资金像这样涌入这项运动。几乎每一支我所交流过的F1车队，现在几乎都在婉拒赞助商。

马菲：我想确实如此，车身上只有那么点空间，要多放一个logo可不容易。真正了解这项运动技术的人对此的兴趣正在增长，这是很重要的一部分原因，也是硅谷的技术社区对这项运动的兴趣有所增长的原因——看看现在有多少车队拥有一家技术赞助商，有的甚至有好几家。这已经开辟了一个群体，但你也会拥有比较随性的车迷，他们可能会欣赏车手的故事，欣赏车手的个性。

此外我们的车迷群体正越来越年轻化。根据一项调查（2021年(Motorsport Network全球F1车球迷调查），车迷的平均年龄年轻了4岁。因此，这打开了一系列消费品和其他品牌的大门，它们都觉得F1很有吸引力。所以我们真的很幸运能得到各种各样赞助商的青睐。

多梅尼卡利：想想加密货币的参与度就知道了。我们有10个不同品牌的加密货币。我可以告诉你，软件业务也是如此，这很健康。这意味着这是第一次，车队不再需要以司空见惯的贷款来确保生存。所以他们非常稳固，这也是对于他们投资我们的巨大回报。这就是为什么我们相信车队的社区必须被尊重的原因。今天，拥有更多的车队已经不成问题，因为我们有一个名单；有一些比其他的名声更响，但很多人和投资者都想加入F1。但我们需要保护它。这确实是这一体系非常健康的另一个标志。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18. Photo by: Red Bull Content Pool

所以你认为现在10支车队的数量是合理的吗?

多梅尼卡利：我想是的。任何想加入的车队，必须带来真正有意义的价值。

马菲：对于年轻观众，我们很感谢Netflix向很多人敞开了大门。但有趣的是，这些人中有许多人是通过不同的方式加入进来的。社交媒体是一个巨大的渠道。还有游戏，你可以继续扮演兰多·诺里斯的角色，并且体验兰多比赛过的赛道。这对很多年轻车迷来说颇具吸引力。这在七年前是不存在的，也真的不是计划好的。所以我们要开放这项运动，让它更有吸引力。是的，它肯定有排他性的元素。但有些元素是所有车迷都能触及到的。

你的另一个目标是在美国发展这项运动。今年我们看到了迈阿密的加入。明年，我们将在美国拉斯维加斯举行第三场比赛。未来你还想继续进军哪些地方?

多梅尼卡利：世界上还有其他地区想拥有f1。我认为我们想要发展的一个地区是非洲，因为我们是一项世界锦标赛。所以我认为我们正在非常努力地争取，以确保我们很快就能在那里拥有一场大奖赛。还有就是对远东地区的兴趣。并且我们也不想失去欧洲的兴趣，因为我们诞生在那里。我们会留在那里，因为我听到了很多声音，你知道，都不是真实的。如今我们处境的好处在于我们有很多选择。

未来的关键战略之一是我们将在2026年转向100%的可持续燃料。我们将在世界上最大的年度体育盛会上有效地展示这项技术。这将成为一场变革。

多梅尼卡利：可以这么说。我认为我们要现实一点。我们总希望看到事情马上发生。我们也确实相信，这是一种选择，将使制造商在某个维度上相信，这确实对他们有利。但恕我直言，考虑到电动化将在两年内在全世界普及，我们知道立马实现是不可能的。因此，同样从技术角度来看，我们相信使用混合动力发动机实现可持续发展的战略选择是正确的。这就是为什么还有其他制造商对我们持有兴趣。

马菲:体育运动显然有很多积极的特性，我们认为通过去到像非洲这样的地方，扩大观众的数量，扩大全世界对赛车运动的兴趣，我们也能起到积极的作用。那不一定是我们能赚到最多钱的地方。但如果你要做长期投资，我们认为这是一个合适的契机。考虑可持续发展。以美国为例，我很清楚，在美国有2.5亿辆汽车，其中2亿辆在行驶。它们的平均寿命在11年以上，并且人们会买二手车。我们每年最多有1500万到1700万辆新车。如果你算一算，即使三分之一或一半是电动汽车，也需要很长时间才能清除现有的2亿辆汽车基础。而现实情况是，我们真的想要减少碳排放，想出其他的方法来为现有的2亿辆汽车提供燃料才是正确的和最好的答案。我并不是说我们会解决所有的问题。但如果我们能对这方面知识有所贡献，如果我们能对可持续燃料的工作有所贡献，我认为这将是积极的。

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我们谈到了自由传媒已经掌权F1五年了，你已经兑现了很多你说过要兑现的东西。接下来的五年有何规划?

马菲：自由传媒72年的管理经验让我们颇为受益。所以我们的战略考虑是长期的，以及它将发挥什么作用。我们现在有很多感兴趣的事。我们希望更广泛地维持这种兴趣的增长。而像去到非洲以及参与可持续发展事宜，都是为了规划我们如何在未来五年以及之后的五年发展壮大这家拥有72年历史的特许经营大厂。现在我们想利用好我们所拥有的巨大动力，不仅是在经济上，也是在扩大这项运动的广度上。