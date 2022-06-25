为什么AlphaTauri官宣“100%确认”留下的加斯利

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上周末，车队领队弗兰兹·托斯特在加拿大非常明确地表示，加斯利不会去任何地方，并“100%确定”法国人2023年会留在车队。当被要求用几句话来详细说明与加斯利的谈判进展时，托斯特只用了只字片语一脸淡定地回应道：“他有一份有效的合同，所以没什么好说的。”

但随之而来的喧嚣似乎令人有些意外。加斯利将续约至2023年已并非“新闻”，今年3月，他在接受Motorsport.com的采访时便透露，“今年之后我还有一年的合同，这已经不再是秘密了。”

尽管如此，托斯特上周的言论和AlphaTauri周五的官宣仍被视为影响2023年车手市场的“一步大棋”。

虽然加斯利明年仍在合同期内，但特别值得注意的是，法国小将的合约一直是与红牛，而并非AlphaTauri所签署的。这使得红牛可以自由地将他安排在其认为合适的任何一支车队中。这也是为何2019年在一队经历了12场艰难的比赛后，加斯利又毫无阻碍地回到了“小红牛”。

进入新赛季后，塞尔吉奥·佩雷兹的未来一直是决定今年车手市场变化的重要因素。通常情况下，红牛会等到赛季后期才做出决定，而墨西哥人与马克斯·维斯塔潘搭档第一年的表现可以说平平无奇。如果他在2022年持续低迷，那么加斯利必然会敲击大门，力争回归他一直渴望的大红牛。

但本赛季，得益于佩雷兹迄今为止的出色表现，其很快就敲定了新合同。在摩纳哥夺冠后的几天里，佩雷兹的续约不仅得到确认，更令人意外地直接延长到了2024年。

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

这一消息被视为给了加斯利“当头一棒”。原本，他把2024年视为一个自然的转折点，希望红牛在“选择或者失去我”之间做出抉择。红牛顾问赫尔穆特·马尔科甚至在3月份就接受了这种情况。

在巴库，加斯利曾表示留下佩雷兹是“合乎逻辑的”。因为墨西哥人符合车队为维斯塔潘匹配队友的“所有要求”。同时他也补充道，“2023年后，我会考虑所有选项。”届时，他将在车手市场上拥有一定的声誉和自由，这注定会使他成为一个非常热门的“香饽饽”。

然而，鉴于如今各车队都在加紧为下个赛季厉兵秣马，这也是为何对于AlphaTauri来说，明确表示下赛季加斯利不会去其他车队至关重要。

在过去的几年里，加斯利一直是F1中表现最稳定的选手之一。他是一场分站冠军和一个领奖台成绩获得者，并且时常为以他为核心的小车队带来积分。对于任何一支正在寻求经验丰富的车手加入的车队来说，加斯利几乎符合他们想要的所有标准。他在顶级车队的唯一一次机会可能已经落空，但2013年在迈凯伦的佩雷兹亦是如此。经过多年的努力和在中游集团的表现不被看好后，他在找回状态的路上经历了漫长的过程，这与加斯利的境遇极其相似。

在丹尼尔·里卡多前途未定的情况下，迈凯伦是加斯利最有可能接洽的车队之一。和法国人一样，里卡多的合同将在2023年底到期，但迈凯轮车队首席执行官扎克·布朗最近的言论，包括确认他的合同中有允许里卡多提前离队的“机制”，让人怀疑这位澳大利亚人明年是否还会留在沃金。

但布朗在加拿大表示，他和里卡多的关系“从未如此的好”，并强调了车队的重点是如何给予车手更好的赛车。在经过周日艰难的比赛后，兰多·诺里斯也直言不讳地表达了对这点的诉求。“情况可能会变好，”布朗在谈到里卡多的状态时表示，“但我们会努力工作，确保在未来帮助他们实现这一点。”

Daniel Ricciardo, McLaren, speaks with Pierre Gasly, AlphaTauri on the drivers parade Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

在其他车队方面，明年加斯利并没有太多其他的选项。由于塞巴斯蒂安·维特尔和米克·舒马赫的合同都即将结束，阿斯顿·马丁和哈斯是目前唯一在人选上打着问号的车队。Alpine方面则很可能由于没有足够的席位，而把奥斯卡·皮亚斯特里租借给威廉姆斯，取代尼古拉斯·拉蒂菲。此外，费尔南多·阿隆索也没有表现出希望就此退役的迹象。

但是今天的官宣再度证明了加斯利和AlphaTauri之间的公开信任，并打消了所有关于他可能在赛季末转会其他车队的传言。加斯利在确认明年合同的新闻稿中说道：“能够和车队一起规划未来18个月的发展是未来良好工作的基础。”

但本次官宣的意义远不止于此:它还为加斯利勾勒出了倘若想要实现时不时地跻身领先集团竞争的抱负，那么在未来18月的时间里，他必须尽最大努力表现自己，以争取在更顶级的车队中谋得一席之地。

考虑到2024年将有很多车手合同期满，届时或将是车手市场真正翻天覆地的时候。对加斯利来说，随着新机遇的出现，谈论他的未来会变得更加有趣。

翻译/小飞侠