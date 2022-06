为什么AlphaTauri官宣“100%确认”留下的加斯利

上周末,车队领队弗兰兹·托斯特在加拿大非常明确地表示,加斯利不会去任何地方,并“100%确定”法国人2023年会留在车队。当被要求用几句话来详细说明与加斯利的谈判进展时,托斯特只用了只字片语一脸淡定地回应道:“他有一份有效的合同,所以没什么好说的。”

但随之而来的喧嚣似乎令人有些意外。加斯利将续约至2023年已并非“新闻”,今年3月,他在接受Motorsport.com的采访时便透露,“今年之后我还有一年的合同,这已经不再是秘密了。”

尽管如此,托斯特上周的言论和AlphaTauri周五的官宣仍被视为影响2023年车手市场的“一步大棋”。

虽然加斯利明年仍在合同期内,但特别值得注意的是,法国小将的合约一直是与红牛,而并非AlphaTauri所签署的。这使得红牛可以自由地将他安排在其认为合适的任何一支车队中。这也是为何2019年在一队经历了12场艰难的比赛后,加斯利又毫无阻碍地回到了“小红牛”。

进入新赛季后,塞尔吉奥·佩雷兹的未来一直是决定今年车手市场变化的重要因素。通常情况下,红牛会等到赛季后期才做出决定,而墨西哥人与马克斯·维斯塔潘搭档第一年的表现可以说平平无奇。如果他在2022年持续低迷,那么加斯利必然会敲击大门,力争回归他一直渴望的大红牛。

但本赛季,得益于佩雷兹迄今为止的出色表现,其很快就敲定了新合同。在摩纳哥夺冠后的几天里,佩雷兹的续约不仅得到确认,更令人意外地直接延长到了2024年。

Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

这一消息被视为给了加斯利“当头一棒”。原本,他把2024年视为一个自然的转折点,希望红牛在“选择或者失去我”之间做出抉择。红牛顾问赫尔穆特·马尔科甚至在3月份就接受了这种情况。

在巴库,加斯利曾表示留下佩雷兹是“合乎逻辑的”。因为墨西哥人符合车队为维斯塔潘匹配队友的“所有要求”。同时他也补充道,“2023年后,我会考虑所有选项。”届时,他将在车手市场上拥有一定的声誉和自由,这注定会使他成为一个非常热门的“香饽饽”。

然而,鉴于如今各车队都在加紧为下个赛季厉兵秣马,这也是为何对于AlphaTauri来说,明确表示下赛季加斯利不会去其他车队至关重要。

在过去的几年里,加斯利一直是F1中表现最稳定的选手之一。他是一场分站冠军和一个领奖台成绩获得者,并且时常为以他为核心的小车队带来积分。对于任何一支正在寻求经验丰富的车手加入的车队来说,加斯利几乎符合他们想要的所有标准。他在顶级车队的唯一一次机会可能已经落空,但2013年在迈凯伦的佩雷兹亦是如此。经过多年的努力和在中游集团的表现不被看好后,他在找回状态的路上经历了漫长的过程,这与加斯利的境遇极其相似。

在丹尼尔·里卡多前途未定的情况下,迈凯伦是加斯利最有可能接洽的车队之一。和法国人一样,里卡多的合同将在2023年底到期,但迈凯轮车队首席执行官扎克·布朗最近的言论,包括确认他的合同中有允许里卡多提前离队的“机制”,让人怀疑这位澳大利亚人明年是否还会留在沃金。

但布朗在加拿大表示,他和里卡多的关系“从未如此的好”,并强调了车队的重点是如何给予车手更好的赛车。在经过周日艰难的比赛后,兰多·诺里斯也直言不讳地表达了对这点的诉求。“情况可能会变好,”布朗在谈到里卡多的状态时表示,“但我们会努力工作,确保在未来帮助他们实现这一点。”

Daniel Ricciardo, McLaren, speaks with Pierre Gasly, AlphaTauri on the drivers parade

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images