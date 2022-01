为什么马西在F1的未来是FIA的下一个重大决定

新当选的FIA主席穆罕默德·本·苏拉耶接手了一个艰难任务,他要调查在马克斯·维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿争夺年度冠军的最后阶段到底发生了什么,并采取行动重塑F1车手、车队和车迷对于管理机构的信任。

FIA发布的更新信息中对于改变的暗示,应该起到了一些鼓舞人心的作用,即便对很多人来说时间进度依然令人沮丧。3月18日之前,任何决定或者改变可能都不会得到来自世界汽车运动理事会的最终批准,而这个日子距离新赛季首站巴林大奖赛只有两天时间。

不过有一个决定需要在那之前做出,而这一决定事关争议中心人物——赛事总监迈克·马西的未来。

马西在阿布扎比还剩一圈时重启比赛,引发了梅赛德斯在汉密尔顿被维斯塔潘超越后的强烈抗议。汉密尔顿最后一圈在无线电里声称比赛被“操控了”,而梅赛德斯发起了对重启比赛的抗议——最终被仲裁驳回。

FIA承诺会对阿布扎比的事件进行调查,让梅赛德斯放弃了进一步采取行动的想法,德国车队不再继续上诉,但敦促FIA管理机构保证将会负起责任。

上周四的声明中指出,FIA对于阿布扎比的调查将在本周继续,运动咨询委员会(Sporting Advisory Committee)将与车队一起进行会议,梅赛德斯领队托托·沃尔夫也会在周五和FIA主席苏拉耶碰面。

在梅赛德斯放弃上诉后,沃尔夫说仲裁的判罚让他和汉密尔顿对阿布扎比发生的情况都感到“大失所望”,他希望这件事不会导致七届世界冠军离开这项运动。

FIA向汉密尔顿和梅赛德斯给出有意义和清晰的答案,将至关重要。上周四FIA发布的通报中难以看出任何确切的决定,尤其是关于马西未来的决定。不过它显示出运动秘书长和新任命的单座赛车总监彼得·拜尔会提出“关于2022赛季审视和优化FIA F1组织架构的动议”,暗示新赛季会有一些改变。

解决整个FIA F1团队的组织架构,工程要比可能简单地换掉马西并任命一位新的赛事总监要大得多。前F1车手、现天空体育专家马丁·布伦德尔表示,只是换掉马西“并不能解决问题”,因为“应对一个有着23场比赛的赛季对一个人来说太难了。”不过即便组织结构发生变化,赛事总监得到更多支持,看起来马西也很难继续留在位子上。

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images