为什么阿斯顿·马丁将詹姆斯·邦德的特技车手纳入麾下

杰西卡·霍金斯,是一名W系列赛车手,也是阿斯顿·马丁F1车队车手大使,她运用自己的驾驶技术在好莱坞顶尖特技车手中赢得了一席之地。她为此感到自豪吗?当然。

“谁不想参与一部邦德影片?”她笑着说,“这是一次非凡的经历,我会永远铭记它。”

尽管在大银幕上取得了荣誉,但是赛车却是霍金斯最热爱的事情。这就是为什么今年阿斯顿·马丁车队的任命对她来说意义非凡。

虽然这是一个场外的角色,驾驶F1赛车的机会对她来说现在依然只是个梦想,但她从成为团队一份子中能学到的东西价值非凡。在没有W系列赛比赛的周末,她需要经常与阿斯顿·马丁深度合作,参加车队的媒体活动,从中学到的知识对她而言是无价的。

不过更可贵的是,在这个习惯性地不雇佣外来人员的运动里——车队常常对要不要透露事情小心翼翼,自从霍金斯在巴库度过了第一个比赛周末,她收获的全是开放包容和友善。

她参与了工程会议,向车队成员提问,与车手一起走赛道,近距离观察在F1一切是如何运作的。她解释道:“我知道自己将要成为车队的一份子,但是我绝对没想到大家会如此地欢迎我,以及体验到作为团队一员是一种怎样的感受。”

“在巴库我出席的第一场比赛,只过了几个小时,就感受到自己是这个大家庭里的一份子,这太棒了,感觉很温暖。我觉得自己可以去提问,没人让我感到自己这样做很讨厌或者怎么样。我加入到他们的麾下,他们会尽可能地帮助我。成为团队的一份子,是我职业生涯中一直觉得自己缺少的部分,所以,加入如此优秀的团队,对我来说是一个提升。这也是一个令我学习的地方。”

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Jessica Hawkins, Driver ambassador, Aston Martin Cognizant Formula One Team

霍金斯在自己的职业生涯中始终显示出对于成功的决心,即便她从没得到过有实力的支持者帮助她迈向下一步。她曾获得过几个卡丁车赛冠军,其中包括2008年的British Open Honda Cadet级别,2014年她在银石举行的福特方程式比赛中一次性出场,开始了自己的单座赛车职业生涯,2015年,她又在MSA Formula(F4)跑了半个赛季,但是没有赞助者,是无法在先期积累的基础上继续下去。

2016年,她曾在VW Racing Cup中出场,然后在2017年转到了Mini Challenge,收获了6个级别的冠军,并拿到专业级锦标赛的亚军。尽管取得了如此优秀的成绩,她感到自己的职业生涯如果不想熄火,自己必须更进一步。但是,如果没有资金在背后支持,这是办不到的。

随后,她的人生就像电影《滑动门》里的情节那样迎来了转机,让她走上了另一条道路,一条如今看来回报颇丰的道路。有人给了她一张招募女性特技车手的广告,霍金斯去应聘,并且得到了《速度与激情》现场表演中的一个角色。

“我发觉赞助十分难找,所以机会出现了,可以去为《速度与激情》表演试镜,并且我得到了这份工作,”她说,“虽然当时我十分渴望这份工作,但它不是赛车,这是一道我必须做的艰难选择:是要去做这个,还是坚持自己的赛车梦想?”

“不幸的是,我没有资源去继续自己的赛车生涯,所以选择接受那份工作。虽然在当时看起来那不是一个最佳选择,但我想告诉你,那段时光我过得好极了。它可能是我人生中拥有过的最棒的经历之一,以后要超越它,我得花上大力气。那一年半真的太棒了,我给自己的简历上增添了几项技能,然后事情就像滚雪球一般,我又参与了好几部电影。”

其中的一部就是全新的詹姆斯·邦德大片《无暇赴死》……

她当特技车手的好时光在2019年达到了一个新高度,那一年全部由女性车手参加的W系列赛开跑,给了她能够额外参加赛车比赛的机会——一种之前她从未得到过这样的机会。

霍金斯缺乏单座赛车以及测试的经验,意味着她总是面临重重困难,这从她赛季早期的成绩中可以反映出来。不过随着赛季的进行,她的进步也是大家有目共睹的。

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“我有很多要感谢W系列赛的地方,因为说实话如果不是他们,我不可能再参加赛车比赛。”她解释道。“因为资金的问题,我在W系列赛前已经停止了自己的赛车生涯,不过他们算是给了我第二次机会。我知道我是发车格里经验最少的车手之一,事实上,我就是经验最少的那个,但是我工作非常努力,我要用辛勤的工作去弥补自己经验上的不足。”

在改变大众态度、及给那些之前只能落得在场边观赛的车手获得职业生涯重启机会方面,W系列赛做了大量的工作。这个二次机会,让霍金斯获得了阿斯顿·马丁的关注,现在这让她受益匪浅。

霍金斯希望自己目前在阿斯顿·马丁的角色将来能获得更大的发展,显然第一步就是有时间使用车队模拟器。她目前的生活也许和拍摄詹姆士·邦德电影相去甚远,但她清楚地知道,参与赛车事业才更贴近真正的自己。

“我开启了赛车这段旅程,赛车是我的心之所向。”

Jessica Hawkins, warms up prior to the race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images