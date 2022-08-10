为什么阿尔法·罗密欧对长期“锁定”F1表示不感兴趣

载入语音播放

自从2018年第一次和索伯合作开始，阿尔法‧罗密欧坚持每年对二者现有的合作关系进行评估后，再决定是否继续。

尽管目前围绕着阿尔法‧罗密欧和F1的价值和兴趣都空前高涨，还有其他制造商正想敲门进来（奥迪甚至有意收购索伯），并没有证据表明这家意大利汽车制造商会打破自己的固有计划。

意大利汽车制造商CEO让‧菲利普‧因帕拉托表示，合作为阿尔法‧罗密欧带来了巨大的价值，但他仍然乐于保持一定程度的灵活性。

“我会和我们的同仁在接下来的几周中决定2023年的计划，”他告诉Motorsport.com，“我们的问题是不要在今天决定五年的事情。我觉得我们要看的是2023年的项目，你知道，我们和我们的（索伯）同仁们签订的是一个非常清楚、透明的长期合作协议，每年都要对协议进行评估。所以我完全认可这份评估工作。“

“每一年我们都会表达自己的想法，然后决定明年的计划。我没有锁定在任何长期的承诺里，例如一个五年计划。所以，说得更清楚一些，任何关于引擎的协商、任何协商、合作方面的任何事情都由弗雷德·瓦瑟尔和索伯牵头，为了索伯的最佳利益。阿尔法‧罗密欧的最佳利益就是每一年的投资都得到回报，每一年的表现都在进步。就是这样。我觉得其他都是不相干的事。”

Jean Philippe Imparato, Brand CEO, Alfa Romeo Photo by: Jean Philippe Imparato

因帕拉托的态度和其他坚持要与F1进行长期合作的汽车制造商不一样。不过同样的，法国人也不习惯用常规方式做事。他是唯一满足于（事实上是乐于）只拥有车队的冠名权，而不是像其他制造商那样自己拥有车队或者自己造引擎。

“我觉得我拥有世界上最棒的投资回报。”他笑着说，“令人惊喜。不过我们和来自索伯的同仁发明了一种全新的商业模式，我们之间是双重治理。”

F1对碳中和的推动

在转向电动汽车的过程中，所有汽车制造商都面临着充满挑战的时光，付出了不菲代价。尽管F1誓言要达到碳中和，但它正在积极推进的是一个使用内燃机的未来，只不过内燃机采用的是可持续燃料。

因帕拉托觉得电动民用车车和F1追求的净零引擎在理念上没有什么冲突，他认为二者可以高高兴兴地并存。他相信引领碳中和方向会让F1收获良多。

“燃料，保护环境，是F1改革的核心。我很确定这一点，”他说，“之后，我不知道步伐、原因、事件会是怎么样，不过我知道他们正朝着这个方向努力工作。所以，每次大家朝着有利于碳中和的方向做事，对我来说就是好消息。”

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: DPPI

他补充道：“赛车运动永远是先驱者，你会看到赛车运动将驱动变革，可能在这方面比其他人都快，就像往常一样。我们可以争论、讨论、大喊大叫，但是到了某一时间点，我们是赛车手。在某个时间点，目标很明确，大家都勇争第一，这件事上也会是这样。”

不过，虽然F1选了可持续燃料引起了一些讨论，大家认为这可能会拖慢目前转向电动汽车的进度，因帕拉托坚持他的公司不会走回头路。

“我认为决定已经下了，”他说，“行业将会在2035年变为纯电动汽车。当你设下了这样一个标准，意味着你现在要停止投资，在2030年左右淘汰内燃机汽车。所以这就是一个谁率先实现零的比赛。没有妥协，对我来说，没有B计划。因为我们的孩子不会接受我们突破二氧化碳的排放极限。这是一个伦理问题。”