Tickets
登入

Motorsport Network

TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”
Formula 1 / Italian GP 特别专题

为什么阿斯顿·马丁新营地理念与迈凯伦技术中心“相反”

By:

在因疫情原因推迟两年后，阿斯顿·马丁于上周破土动工开始建造其体现最高水平的全新F1工厂及营地，动工仪式标志着一个重要时刻。

Aston Martin Campus
Aston Martin Campus
1/9

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Campus
Aston Martin Campus
2/9

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Campus
Aston Martin Campus
3/9

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Campus
Aston Martin Campus
4/9

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Campus
Aston Martin Campus
5/9

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Campus
Aston Martin Campus
6/9

Photo by: Aston Martin Racing

Aston Martin Campus
Aston Martin Campus
7/9

Photo by: Aston Martin Racing

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, chairman of JCB, and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1
Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, chairman of JCB, and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1
8/9

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, chairman of JCB, and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1
Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, Anthony Bamford, chairman of JCB, and Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1
9/9

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

车队老板劳伦斯·斯特罗尔已经表明了他的雄心壮志，要在接下来的3到5年中拿到世界冠军，他深知车队不能以现在的样貌继续发展下去。

阿斯顿·马丁车队目前仍以银石赛道对面、原乔丹大奖赛车队在1991年建造的场地为运作基地。而越来越依赖于在临时办公室工作让车队意识到，如果真的要实现赢得世界冠军这一目标，眼下的环境已经不适合了。

因此，斯特罗尔买下了一片40万平方英尺的巨型场地来建造新营地，该场地就位于目前车队办公场所附近。新营地将包括工厂、风洞、会议中心、礼堂、古董车部门以及其他办公室。营地将完全采用可持续模式，并使用最先进的5G设备及最新科技，确保阿斯顿·马丁位于最新发展的前沿。营地最终建造成本预计将在1.5亿至2亿英镑之间，车队希望能够在2022年底或2023年初搬入新家。

阿斯顿·马丁营地将是自2004迈凯伦技术中心落成启用后，F1行业内第一个从头新建的工厂。尽管著名的迈凯伦技术中心是按照罗恩·丹尼斯的愿景规划建成，旨在凸显这支总部位于沃金的车队对宏伟景观的追求，但围绕着它也有着一些争论，认为它注重时尚性多于功能性。

迈凯伦技术中心依然看起来叹为观止，不过大家在提及其内在的时候，觉得有一种高冷的氛围。虽然其规模巨大，但在适应飞速变化的现代F1和汽车运营需求方面表现得很吃力。

斯特罗尔对阿斯顿·马丁营地的愿景恰恰与之相反——它的设计应该从员工的真实需求出发，而不是因为这样建造更好看。这样能够有更好的沟通交流，以更顺畅的流程去推进车辆的发展。同时，斯特罗尔希望在接下来几年中员工规模扩大到1000人的，所以营地也要足够大去容纳这些人员。

在与个别媒体谈及新工厂时，斯特罗尔说：“这和罗恩·丹尼斯与诺曼·福斯特（建筑师）一起做的迈凯伦技术中心恰恰相反。这是生意、是工厂、是营地，为了达到与DNA、我们的文化和历史相匹配的目的。

斯特罗尔很清楚，如果不去继续推进新工厂，那么阿斯顿·马丁很难跟上他所希望的前进步伐。

“以目前的工厂来说，这一切真的很难实现，”他表示，“我们现在正在增加临时办公室，建造一些小房子去容纳我们持续增长的员工数量。沟通不是最流畅，因为大家都散落在工厂的各个角落。所以，在沟通和研发方面，必须在设计上做出改进。以目前的场地，我们无法继续发展扩大，去达到我想要的员工规模，这是不可能的。

不过，除了斯特罗尔看到的新营地将给阿斯顿·马丁员工带来的明显好处，这一动作也清楚表明了他对F1项目有多坚定。这支总部位于银石的车队自从被埃迪·乔丹卖掉后，历经了一系列主人，从米德兰、世爵到印度力量时代，斯特罗尔表示自己计划长期投入。

“这是一项长期投资，”他说，“无意冒犯任何一位前任车队老板，不过他们没有人拥有我这样的历史、拥有我的成功纪录。我对此充满激情，这是一个巨大的商机，我认为F1每一支车队的商业价值，在未来几年将大幅升值。”

“它和其他运动产业没有任何不同。举例来说，如果你去看一支NFL橄榄球队，10年前，一支NFL橄榄球队价值10亿美元，不过今天如果你想买下特许经营权必须花上4050亿。所以这是一个长期计划。

“这是我计划长期介入的领域，因为我还年轻，我相信自己至少还能干很多很多年。做出这样的投资和计划，你不会想要以任何方式、状况和形式退出。”

尽管自由媒体集团治下的F1时代，将被定义为以试图平衡赛场上的财务和竞技水平，斯特罗尔很清楚，想要获得发车格前排位置仍然不存在什么省钱的方式。如果你想要站上F1巅峰，就得好好挖挖口袋。

“我认为金钱的作用始终巨大，不是吗？以后还是这样，”他说，“我们都知道预算帽，我们也对所有这些排除在外的因素抱着非常实事求是的态度，它们不会被包含在预算帽之内。对我们来说，新营地已经严重逾期了，疫情让我们浪费了两年，不然营地已经建造完成，或接近完成了。不过，为了在赛场上取得胜利，这是我来这要做的，新营地百分之百是必需的。”

“取得胜利需要什么，需要正确的领导和远见卓识，我相信这些我都拥有了。需要资金去实现这一切，需要行业中最优秀的人才，然后给到他们最完善的工具和流程。我们已经有了很多顶尖人才，不过新营地将兑现这样的工具与流程，去帮助招募我们尚未拥有的人才。另外，我可以为他们提供指导，给他们来自高级管理团队的指导和领导，去实现我们所有的梦想。”

Aston Martin Campus

Aston Martin Campus

Photo by: Aston Martin Racing

shares
comments
阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”

Previous article

阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”
Load comments

Trending

1
Formula 1

塞恩斯：蒙扎式撞车"短期内不会再发生"

Latest news
为什么阿斯顿·马丁新营地理念与迈凯伦技术中心“相反”
Formula 1

为什么阿斯顿·马丁新营地理念与迈凯伦技术中心“相反”

15 h
阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”
Formula 1

阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”

2021年9月18日
阿斯顿·马丁确认2022年F1车手阵容不变
Formula 1

阿斯顿·马丁确认2022年F1车手阵容不变

2021年9月16日
希尔：维斯塔潘和汉密尔顿的碰撞表明他们“缺乏自我控制”
Video Inside
Formula 1

希尔：维斯塔潘和汉密尔顿的碰撞表明他们“缺乏自我控制”

2021年9月16日
塞恩斯：蒙扎式撞车"短期内不会再发生"
Formula 1

塞恩斯：蒙扎式撞车"短期内不会再发生"

2021年9月16日
Latest videos
壳牌：塞恩斯问答时间 14:08
Formula 1
2021年6月16日

壳牌：塞恩斯问答时间

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
里卡多：我在汉密尔顿和维斯塔潘撞车前已锁定蒙扎胜局 Italian GP
Formula 1

里卡多：我在汉密尔顿和维斯塔潘撞车前已锁定蒙扎胜局

沃尔夫：博塔斯配得上2022年梅赛德斯席位 Dutch GP
Video Inside
Formula 1

沃尔夫：博塔斯配得上2022年梅赛德斯席位

阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言
Formula 1

阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言

阿斯顿马丁车队 More from
阿斯顿马丁车队
匈牙利遇挫后，阿斯顿·马丁如何计划重整旗鼓
Video Inside
Formula 1

匈牙利遇挫后，阿斯顿·马丁如何计划重整旗鼓

斯特罗尔：受人欺负无法把阿斯顿·马丁打造成F1冠军 British GP
Video Inside
Formula 1

斯特罗尔：受人欺负无法把阿斯顿·马丁打造成F1冠军

为什么阿斯顿·马丁将詹姆斯·邦德的特技车手纳入麾下
Formula 1

为什么阿斯顿·马丁将詹姆斯·邦德的特技车手纳入麾下

Trending Today

塞恩斯：蒙扎式撞车"短期内不会再发生"
Formula 1 Formula 1

塞恩斯：蒙扎式撞车"短期内不会再发生"

Latest news

为什么阿斯顿·马丁新营地理念与迈凯伦技术中心“相反”
Formula 1 Formula 1

为什么阿斯顿·马丁新营地理念与迈凯伦技术中心“相反”

阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”
Formula 1 Formula 1

阿隆索：维斯塔潘和汉密尔顿在F1撞车中都“做了他们该做的”

阿斯顿·马丁确认2022年F1车手阵容不变
Formula 1 Formula 1

阿斯顿·马丁确认2022年F1车手阵容不变

希尔：维斯塔潘和汉密尔顿的碰撞表明他们“缺乏自我控制”
Video Inside
Formula 1 Formula 1

希尔：维斯塔潘和汉密尔顿的碰撞表明他们“缺乏自我控制”

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权