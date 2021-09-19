车队老板劳伦斯·斯特罗尔已经表明了他的雄心壮志，要在接下来的3到5年中拿到世界冠军，他深知车队不能以现在的样貌继续发展下去。

阿斯顿·马丁车队目前仍以银石赛道对面、原乔丹大奖赛车队在1991年建造的场地为运作基地。而越来越依赖于在临时办公室工作让车队意识到，如果真的要实现赢得世界冠军这一目标，眼下的环境已经不适合了。

因此，斯特罗尔买下了一片40万平方英尺的巨型场地来建造新营地，该场地就位于目前车队办公场所附近。新营地将包括工厂、风洞、会议中心、礼堂、古董车部门以及其他办公室。营地将完全采用可持续模式，并使用最先进的5G设备及最新科技，确保阿斯顿·马丁位于最新发展的前沿。营地最终建造成本预计将在1.5亿至2亿英镑之间，车队希望能够在2022年底或2023年初搬入新家。

阿斯顿·马丁营地将是自2004年迈凯伦技术中心落成启用后，F1行业内第一个从头新建的工厂。尽管著名的迈凯伦技术中心是按照罗恩·丹尼斯的愿景规划建成，旨在凸显这支总部位于沃金的车队对宏伟景观的追求，但围绕着它也有着一些争论，认为它注重时尚性多于功能性。

迈凯伦技术中心依然看起来叹为观止，不过大家在提及其内在的时候，觉得有一种高冷的氛围。虽然其规模巨大，但在适应飞速变化的现代F1和汽车运营需求方面表现得很吃力。

斯特罗尔对阿斯顿·马丁营地的愿景恰恰与之相反——它的设计应该从员工的真实需求出发，而不是因为这样建造更好看。这样能够有更好的沟通交流，以更顺畅的流程去推进车辆的发展。同时，斯特罗尔希望在接下来几年中员工规模扩大到1000人的，所以营地也要足够大去容纳这些人员。

在与个别媒体谈及新工厂时，斯特罗尔说：“这和罗恩·丹尼斯与诺曼·福斯特（建筑师）一起做的迈凯伦技术中心恰恰相反。这是生意、是工厂、是营地，为了达到与DNA、我们的文化和历史相匹配的目的。”

斯特罗尔很清楚，如果不去继续推进新工厂，那么阿斯顿·马丁很难跟上他所希望的前进步伐。

“以目前的工厂来说，这一切真的很难实现，”他表示，“我们现在正在增加临时办公室，建造一些小房子去容纳我们持续增长的员工数量。沟通不是最流畅，因为大家都散落在工厂的各个角落。所以，在沟通和研发方面，必须在设计上做出改进。以目前的场地，我们无法继续发展扩大，去达到我想要的员工规模，这是不可能的。”

不过，除了斯特罗尔看到的新营地将给阿斯顿·马丁员工带来的明显好处，这一动作也清楚表明了他对F1项目有多坚定。这支总部位于银石的车队自从被埃迪·乔丹卖掉后，历经了一系列主人，从米德兰、世爵到印度力量时代，斯特罗尔表示自己计划长期投入。

“这是一项长期投资，”他说，“无意冒犯任何一位前任车队老板，不过他们没有人拥有我这样的历史、拥有我的成功纪录。我对此充满激情，这是一个巨大的商机，我认为F1每一支车队的商业价值，在未来几年将大幅升值。”

“它和其他运动产业没有任何不同。举例来说，如果你去看一支NFL橄榄球队，10年前，一支NFL橄榄球队价值10亿美元，不过今天如果你想买下特许经营权必须花上40到50亿。所以这是一个长期计划。”

“这是我计划长期介入的领域，因为我还年轻，我相信自己至少还能干很多很多年。做出这样的投资和计划，你不会想要以任何方式、状况和形式退出。”

尽管自由媒体集团治下的F1时代，将被定义为以试图平衡赛场上的财务和竞技水平，斯特罗尔很清楚，想要获得发车格前排位置仍然不存在什么省钱的方式。如果你想要站上F1巅峰，就得好好挖挖口袋。

“我认为金钱的作用始终巨大，不是吗？以后还是这样，”他说，“我们都知道预算帽，我们也对所有这些排除在外的因素抱着非常实事求是的态度，它们不会被包含在预算帽之内。对我们来说，新营地已经严重逾期了，疫情让我们浪费了两年，不然营地已经建造完成，或接近完成了。不过，为了在赛场上取得胜利，这是我来这要做的，新营地百分之百是必需的。”

“取得胜利需要什么，需要正确的领导和远见卓识，我相信这些我都拥有了。需要资金去实现这一切，需要行业中最优秀的人才，然后给到他们最完善的工具和流程。我们已经有了很多顶尖人才，不过新营地将兑现这样的工具与流程，去帮助招募我们尚未拥有的人才。另外，我可以为他们提供指导，给他们来自高级管理团队的指导和领导，去实现我们所有的梦想。”

Aston Martin Campus Photo by: Aston Martin Racing