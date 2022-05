为什么说迈阿密首届F1比赛永远比不过它的超级营销

对我来说迈阿密大奖赛最出色的选手不是马克斯·维斯塔潘、查尔斯·莱克勒克或者埃斯特班·奥康,虽然他们都非常优秀,而是马丁·布伦德尔。布伦德尔为Sky Sports F1带来的发车区谈话尽其所能为这场F1赛历上疯狂、又名人云集的全新盛典找出一些意义。

当他在像威廉姆斯姐妹、法瑞尔·威廉姆斯、(并非)帕特里克·马霍姆斯(实际上是杜克篮球队的NBA未来球星保罗·班凯罗)这样的人之间穿梭,这档电视节目的娱乐性堪称绝妙。布伦德尔被整场盛典弄得有些困惑的样子,让大家觉得自己也身处这个古怪的旅程中,根本不知道接下去会发生什么。

The artificial marina created at the circuit

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images