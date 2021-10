为什么维斯塔潘F1争冠失败 "不会噩梦难眠"？

对于大多数运动员来说,在自己的领域获得世界冠军可以改变人生,是他们一生的努力的方向,是专注和牺牲的成果。

虽然父亲约斯从小培养维斯塔潘,把他送入了赛车领域的巅峰,但这位年轻人对未来的态度之务实令人惊讶,尽管他只有24岁。

当前荷兰人与梅赛德斯车手汉密尔顿进行着紧张的F1世界冠军争夺。在土耳其大奖赛上,他表示他对2021赛季的结果看得很淡:"即使我们获得第二名,这仍然是一个优异的赛季。归根到底,它不会真正地改变我的生活。"

在奥斯汀进行的美国大奖赛之前,Motorsport.com对维斯塔潘进行了独家采访。他表示,生活中有比竞争更重要的东西,意识到这一点,他变得更加冷静。

维斯塔潘在造访红牛车队燃油合作伙伴埃克森美孚位于奥斯汀附近的休斯顿的生产中心时表示:"说实话,对有些人来说,(赢得世界冠军)确实会改变他们的生活,但对我不会。"

"(世界冠军)当然是我的目标,我会一直努力做到最好,但竞技的结果不会影响我以后的人生。”

"我看到很多快乐的车手,其中有些没有赢得过锦标赛。我认为无论场上成绩如何,都不该影响场下的个人生活。”

"就算我永远不夺冠,至少我不会成为一个痛苦的、悲伤的人。F1之外我还有很多事情可以做。”

"F1是我生活的一部分,但F1之外的事情才最重要。但也许(有些)人们并不太清楚如何处理。"

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, climbs out of his car in Parc Ferme

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images