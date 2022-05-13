为什么第一年亏损并不会使迈阿密老板减少期望

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身为刚刚完成F1首秀的迈阿密大奖赛的管理合伙人，贾芬克尔最初的目标是通过围绕迈阿密海豚队的主场硬石体育场举行的比赛实现盈利。然而，高于预期的成本投入导致首届赛事最终以亏损收场。

但即便如此，贾芬克尔表示，自己并不后悔为了确保车迷尽情享受比赛而付出的额外投入，并坚信这将带来更长期的回报，以及在未来创造更大的经济利益。

“如果你在六个月前问我，我会根据收入情况预测比赛会赚钱，”贾芬克尔在谈及门票销售一空的迈阿密比赛时表示。

“但基于费用支出，我们今年不会再做一场了。然而，对我们来说，举办一场盛大的活动是非常重要的。费用远远超出了我们的预期，但这是因为我们试图尽我们所能，以一流的方式展现F1的形象，以及举办我们想要的那种赛事。”

贾芬克尔透露，额外开销的其中一处是在硬石体育场停车场的大部分地方铺设草皮，旨在为观众打造更好的观赛环境。

“我认为就你去到过的很多比赛，打比方如果你走到看台后面，可能铺设的就是黑色的沥青路面，而洗手间和特许经营商店就在那里。”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

“但是海滩俱乐部的看台边，到处都是草皮。这有很多用途，首先，黑色地面很热，草皮会让人觉得更凉快。其次，它看起来也更干净，更漂亮。不管怎样，在那里建30英亩的草坪是很昂贵的。但我们想把事情做好。所以我们将继续尝试这样做。”

虽然改善资产负债表的一个方法是大幅增加门票的销售数量，但贾芬克尔表示，为了确保车迷体验，他也会谨慎考虑，避免人流量过于密集。

“我们当然有卖出更多门票的需求，但我希望人们能有来有往，在特许经营、洗手间，以及所有这些方面，我们都将尽力做到最好，”美国人表示。

“我们想看看：行人天桥是否有需要改进的地方？厕所、特许产品和交通等等是否还能改善？所以一旦我们进行了评估，就知道可以往哪里发展了。我希望每天能达到10万人。如果明年我们能达到这个数字，我们就会这么做。但如果我们觉得自己做不到这一点，无法给每个人带来美好的体验，那我们就会放慢发展速度。”

围场俱乐部乌龙

对于8.25万张门票销售一空的比赛日盛况，以及令F1颇为满意的赛事影响力，贾芬克尔表示迈阿密首秀的表现令人欣喜。但同时他坦言从一些进展遇阻的事情中汲取了不少关键教训。

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on the grid Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“我们正在学习很多东西，我们认为我们可以做得更好，”美国人表示，“有些事情进展得非常顺利。来自车队、车手、F1和国际汽联的反馈都非常积极。我们从车迷那里得到的反馈是：当然有些方面我们认为可以做得更好。但是，作为F1处子秀，我认为它的进展非常顺利。”

上周末，一起严重的乌龙事件在围场俱乐部上演，由于人员配备问题，车队的客人们在周五没能获得餐饮和服务。贾芬克尔承认，迈阿密在这方面犯了错误。但他表示问题已经得到解决，并将在2023年进一步改善。

“我们在准备食物方面遇到了问题，”他表示，“这并不理想。最严重的问题是，我们的很多服务人员迟到了，因为他们在同一时间上了同一辆车。所以当客人们来的时候，一切都没有准备好。他们没有就位。当人们来的时候，他们想做的第一件事就是去拿点吃的。但我们落实得并不好。”

翻译/小飞侠