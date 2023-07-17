中国F1车手周关于担任特殊奥林匹克全球大使

24岁的周冠宇在2022年加入阿尔法·罗密欧车队，成为了F1世界锦标赛历史上第一位获得比赛席位的中国车手。今年是他代表这支由瑞士赛车公司索伯运作的车队参赛的第二个赛季。前十场比赛中，面对竞争激烈的中游集团竞争，中国小将在C43赛车性能未达到预期的情况下，两次为车队拿到积分。

近期，周冠宇又多了一个新的身份，成为国际特殊奥利匹克最新一任的全球大使，并在六月德国柏林举行的夏季特殊奥林匹克运动会上亲临现场。

“能够成为国际特殊奥林匹克全球大使，我深感荣幸，”在谈起这项赛道之下的新角色时，这位来自中国上海的车手表示。“我最近观看了来自世界各地运动员的比赛，也和他们结交了友谊。感受到他们对运动的热情，看到他们在特奥大家庭中对自己的竞争对手所表现出的友谊和温暖，我深受鼓舞。每个人都应该有发光发热和发挥潜能的权利，我很高兴能够成为这样一项伟大的体育和融合运动的一份子。”

成立于1968年的特殊奥林匹克，是针对有智力障碍的儿童和成人的体育组织，致力于为智力障碍人士创造更多平等的运动机会。特殊奥林匹克运动会也分为夏季和冬季运动会，每两年举行一届。2007年，中国上海——周冠宇的家乡——承办了夏季特奥会。

国际特殊奥运户首席执行官玛丽·戴维斯表示：“我们热烈欢迎周冠宇成为全球大使，他将与我们一起宣传体育对于促进真正的包容社会方面的深远影响。我们与他有着共同的愿景，那就是在团结的体育精神的推动下，帮助创造一个打破壁垒的包容世界。我们将一起让更多人了解特奥运动，鼓舞大家加入我们的事业，点燃一场朝着包容并蓄社会发展的全球运动。”

不久前的英国大奖赛期间，周冠宇邀请英国特奥运动员前往银石，并在围场里亲自接待，向他们介绍了赛前准备的幕后工作。

特殊奥林匹克全球大使中不乏家喻户晓的中国明星，如李娜、姚明、邹市明、杨阳、杨澜、周迅，另外还有迪迪尔·德罗巴、艾薇儿·拉韦恩、克里斯·普拉特、妮可·谢琴格（刘易斯·汉密尔顿的前女友）等。周冠宇将在两年的任期内，与这些来自全球不同行业的名人们一起支持这项针对特殊人群的全球慈善事业。