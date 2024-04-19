中国大奖赛SQ：诺里斯乱中第一，周冠宇第十
时隔五年回归的中国大奖赛上演了2024赛季第一场冲刺赛排位赛，兰多·诺里斯在先干后湿的阶段里抢下冲刺赛第一的发车位，周冠宇将以前十的位置参加他在主场的第一个竞赛阶段。
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
根据冲刺赛排位赛规则，每个阶段的时间短于常规排位赛，每辆赛车必须在前两个阶段里使用新的中性胎，而最后一个阶段则可以自由使用新旧软胎。
本场排位赛在SQ2结束前开始下雨。下雨之前，周冠宇以1分36.307秒排在第十。此时乔治·拉塞尔以0.038秒之差排在第11位。进入最后两分钟，当大多数赛车在赛道上为晋级而最后一圈冲刺时，开始下雨。这使得拉塞尔无缘提高时间，周冠宇顺利进入SQ3。
前十名竞争在完全的雨地上进行，查尔斯·莱克莱尔在出场圈9号弯失控滑出赛道并蹭到护墙。此后雨势逐渐变大，维斯塔潘的最快圈因16号弯的赛道界限被取消，并且冲出了赛道。又有多辆赛车先后被取消单圈时间。
在混乱的局面中，诺里斯的1分57.940秒先被取消但又被恢复，这让他力压六次赢得过中国大奖赛胜利的刘易斯·汉密尔顿登取得了冲刺赛最靠前的发车位置。
本赛季开局艰难的汉密尔顿名列第二，而第三名则是另一位曾在上海赛道上多次获胜的车手——阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索。卫冕冠军马克斯·维斯塔潘的最后一圈努力让他名列第四。法拉利的卡洛斯·塞恩斯和塞尔吉奥·佩雷兹将分享第三排。莱克勒克带着有损的赛车仍然做出计时圈，名列第七，奥斯卡·皮亚斯特雷取得第八。两辆索伯赛车将从第五排开始冲刺赛。
与拉塞尔一起止步于SQ2的还有凯文·马格努森、尼科·霍肯博格、丹尼尔·里卡多和兰斯·斯特罗尔
因为SQ1结束后5号弯外侧草坪起火，SQ2被推迟开始，这时赛道上空乌云更多，随时可能下雨。
周冠宇在第一阶段做了两轮冲刺，达到1分37.544秒，排在第14位。最后阶段，排名最后五位的多辆赛车中，只有拉塞尔进步后晋级，尽管中国车手下降一位，但以第15位涉险过关。
这意味着排在周冠宇身后一位的皮埃尔·加斯利相差0.088秒被淘汰出局，随后是他的Alpine队友埃斯特班·奥康。威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本位居第18名，与角田裕毅和洛根·萨金特一起遭到淘汰。
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