中国大奖赛FP1：斯特罗尔最快，周冠宇受拥戴

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
这是2019年之后，F1赛车第一次驶上上海国际赛车场，也是新一代地面效应赛车在这条上字形赛道上的第一次亮相。
由于整个周末只有60分钟的练习时间，所有车队都选择了不同项目来为排位赛做准备。主场作战的周冠宇是最先出场的几位车手之一，他向索伯车队报告由于新沥青铺设时间较近，抓地力水平较低。
阶段开始15分钟左右，七号弯处一片草地自然，引发了练习被红旗短暂中断，初步怀疑草地自然是由于赛车与路面接触后产生的火花造成。不过，小火很快被灭火器扑灭，练习也快速恢复。
上海国际赛车场是本赛季赛历上马克斯·维斯塔潘没有取胜过的两条赛道之一——前一次他到中国比赛时还只有五场胜利。这位三届世界冠军首先用中性胎做出较早的标杆，但两辆法拉利赛车换上软胎后，攀升到了时间榜前排。
卡洛斯·塞恩斯一度以1分38.382秒排名第一，但查尔斯·莱克勒克之后进步到1分38.090秒超越了队友。
进入最后 15 分钟，不少车手换上软胎后，纷纷提高了个人时间。维斯塔潘以1分36.660秒重返第一，但不久后被迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷以1分36.629秒超过。值得一提的时，“二年级”的迈凯伦车手在进入维修区前的左手弯无法进弯，上演了类似于2007年刘易斯·汉密尔顿的那一幕。
澳大利亚人的队友兰多·诺里斯原本在前两个计时段已经走出了最快时间，但在最后的计时段里遭遇车流后放弃。计时器归零时，阿斯顿·马丁的斯特罗尔冲出1分36.302秒，一举拿下了本阶段最快时间。维斯塔潘和佩雷兹位于第三四名，在他们身后较为出人意料的是两名哈斯车手——尼科·霍肯伯格和凯文·马格努森。而本赛季开局困难的Alpine由埃斯特班·奥康排在第七，位于亚历山大·阿尔本之前，丹尼尔·里卡多和瓦尔特利·博塔斯排在第九第十。
首次主场比赛的周冠宇，在他作为F1车手的第一个主场阶段里完成了22圈。这位出生于上海的车手在练习开始前走出车房向车迷致意，看台上立即发出震耳欲聋的欢呼声。
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