中国大奖赛：维斯塔潘首次上海获胜，周冠宇完成主场首战

本场比赛标志着2019年后F1第一次回到上海比赛，也是新一代地面效应规则的赛车第一次在上海国际赛车场比赛。

比赛开始后，维斯塔潘从杆位发车后轻松领跑比赛，阿隆索超过了佩雷兹，但荷兰人很快拉开一秒以上优势。墨西哥人在第四圈回到第二。此后比赛开始进入轮胎管理阶段，直到第八圈拉开了第一轮进站的序幕。

两位红牛车手在第13圈同圈进站，6圈后维斯塔潘超过没有进站的兰多·诺里斯后回到领跑位置。第21圈，瓦尔特利·博塔斯在最后一弯前引擎罢工后无法进弯，直接停在砂石区上。芬兰人离开赛车后无法快速重新装回方向盘。赛会打出虚拟安全车信号。然而，由于变速箱无法关停，难以赛车清理，安全车出动。

虚拟安全车出现时，诺里斯刚好过了维修区入口，不得不多跑一圈进站，而另一位没有进站的查尔斯·莱克勒克立即做出反应。而红牛也再次做出反应，再次成功执行了双车进站，不过佩雷兹落到了第四位。

比赛在第27圈重新开始，就在维斯塔潘准备带队开启比赛时，中后段出现了多起事故。已经在安全车期间换上软胎的费尔南多·阿隆索试图控制与前车的间距，他身后的赛车都开始放慢速度，结果队友兰斯·斯特罗尔直接追尾身前的丹尼尔·里卡多。而争夺刚刚开启，凯文·马格努森试图在6号弯内线超过角田裕毅，结果直接发生了碰撞。日本车手很快不得不退赛。他的队友则在比赛恢复几圈后回到维修区后退赛。

第二次安全车后，赛道上到处上演了你争我夺，但比赛节奏牢牢掌握在维斯塔潘手里，最后以13秒的优势率先冲线，第一次从中国带走胜利。

诺里斯受惠于虚拟安全车期间进站，成功在佩雷兹的第二次进站后上升到第二。最后阶段，墨西哥人经过多圈追赶后超过了同样执行一停的莱克勒克，但再次回到第三后，他无法追近诺里斯。最终，迈凯伦车手在他第二次出战上海国际赛车场的比赛里，拿到了本赛季个人第二个领奖台。

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber, gets emotional on the grid after the race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

虚拟安全车的出现时机，对处于第二位的佩雷兹不理想。安全车离开之后，他尝试在最短时间内超过莱克勒克，但摩纳哥人同样有DRS。虽然墨西哥人超过对手后还有18圈时间，但轮胎效果过多，让他无法真正向诺里斯发起挑战，只能接受第三的结果。不过，“合同年”的佩雷兹在前五场比赛里，第四次登上领奖台。

两辆法拉利赛车在第六第七位发车，莱克勒克在比赛早期从发车后排名提升的乔治·拉塞尔手里抢回位置，之后他又超过了奥斯卡·皮亚斯特雷，让他上升到第四。比赛尾声阶段，摩纳哥人被佩雷兹超越之后，稳居第四的位置，领先队友卡洛斯·塞恩斯完赛。法拉利为两名车手采用了一停的策略，西班牙人几乎全场几乎隐身的，孤独地跑在第五位。

作为位置靠前的梅赛德斯赛车，乔治·拉塞尔在比赛中没有太好的办法提升名次。除了进站策略让他前进到皮亚斯特雷之前，对前方更快的赛车没有好办法，以第六名完成比赛。

阿隆索最终获得第七名。他在比赛伊始凭借凶猛的发车超越佩雷兹，但这也让他不得不在前几圈里更用力地使用轮胎，早早地在第11圈进站。对用中性胎起步的西班牙人来说，不利的是只有一套适合比赛的硬胎。虚拟安全车期间，他换上了软胎，并且坚持跑了20圈，随后换上中性胎。但这样的策略让他无法避免位置下滑，在最后13圈里从第12位再次开始追赶。依靠着较新的轮胎，西班牙车手奋力推进，但只能追到第七。不过，他做出最快单圈，为阿斯顿·马丁抢到了额外的一分。

皮亚斯特雷的境遇与阿隆索类似，没有太好的比赛速度。澳大利亚人最高时排名第五，但只能跑自己的节奏，最后名列第八。

本场比赛，中国首位F1车手周冠宇的第一次主场比赛。在排位赛成绩不理想的情况下，从第16位发车的他尝试了各种方式来向前追赶。最后十多圈里，周冠宇换上软胎后发起了最后一次冲击，连续在赛道上超过了多辆赛车，最后以第14名完成了自己的第一个主场赛。

六次在上海赢得胜利的刘易斯·汉密尔顿由于排位赛Q1遭到淘汰，从第18位用软胎发车。梅赛德斯原本希望最软配方的轮胎能帮助他在发车阶段提升名次，但英国人报告软胎难以工作，他也成为最早进站的赛车之一。第一次安全车出动前，汉密尔顿提升到靠近积分区的位置。当多辆赛车卷入事故后，英国人进入了前十名。还剩下16圈时，他超过了哈斯的尼科·霍肯博格后来到了第九，并最终以这个名次完成比赛。

第九位发车的霍肯博格从一开始知道，他的比赛将是争夺积分区最后两个位置。他在第8圈全场第一个进站，随后坚定地执行二停。当博塔斯退赛之后，德国人看起来对积分志在必得。尽管他被汉密尔顿超越，但成功以第十名完赛，为哈斯在本赛季前五场比赛里第三次获得了积分。

埃斯特班·奥康在56圈比赛中第11个完赛，尽管与积分区无缘，但取得了本赛季Alpine最好的单场成绩。他的队友皮埃尔·加斯利获得第13名，位于威廉姆斯的亚历山大·阿尔本身后。加斯利的比赛基本在第一次进站后宣告结束，当时赛车从后千斤顶上滑下，而且右后轮没有装上，带到了换胎工。换胎小组不得不重新把赛车固定来完成换胎，不过那名换胎工没有大碍。

本场比赛，中国首位F1车手周冠宇的第一次主场比赛。在排位赛成绩不理想的情况下，从第16位发车的他尝试了各种方式来向前追赶。开场及第一次进站后，中国小将与马格努森、萨金特展开较量。第40圈，处于第13位的周冠宇进站换上软胎后放手一搏。尽管这让他落到当时赛道上倒数第二名，但他连续在赛道上超过了多辆赛车，最后以第14名完成了自己的第一个主场赛。

在周冠宇身后的是马格努森、斯特罗尔和洛根·萨金特。这三人都在比赛中受到了处罚。马格努森和斯特罗尔因各自引发的撞车事故被罚10秒，美国人则因安全车期间，他在安全车线之后超过了刚从维修区回到赛道的霍肯博格而收到相同的罚单。除了博塔斯之外，两辆RB都退赛，而且都因为其他车手引发的事故。不过，因为里卡多没有完成比赛，而他同样因为在安全车期间超过前车违规，被罚在下一场迈阿密的比赛里退后三位发车。