F1官方确认中国大奖赛今年无法恢复，2023赛季缩减至23场

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新年之前，Motorsport中文网独家报道了随着国内新冠防疫政策的挑战，即1月8日起取消落地检疫隔离措施，中国大奖赛方面立即进行了内部磋商，试图寻找四月让F1在上海举行的可能性。

今天，F1发布简短的声明：“2023赛季将有23场比赛，并且所有现有比赛日期维持不变。”

元旦假期过后，上海方面相关部门机构达成共识，希望把中国大奖赛迎回到上海国际赛车场。但由于英国方面放假，直到上周才与F1正式进行了磋商。

中国大奖赛上一次举行还是2019年的F1第1000场比赛。去年12月，由于当时中国国内疫情发展局势不明，F1方面把原定于4月16日的中国大奖赛从2023年赛历上移除。尽管双方都希望能够尽快让大奖赛重新回到上海，特别是见证周冠宇的第一次主场比赛，但不可预计的现实因素仍然给赛事回归设置了障碍。

一方面，如果要在四月办赛，海运物资最晚必须在一月底二初初运出。考虑到涉及所有车队的物流工作，时间非常紧张。另外，车队前几场比赛的人员差旅安排已经基本落实，临时更改行程困难不小。

另一方面，国内新冠防疫进入新阶段，旅客除了临行前提供48小时核酸阴性证明，抵达中国内地后不再需要接受新冠核酸检查，即使发生感染也无须隔离，意味着车队无需担心意外减员的潜在问题，然而，包括英国（七支车队的基地）、意大利（法拉利和AlphaTauri）、法国（雷诺动力单元）要求来自中国的旅客在抵达后接受核酸检测，给参赛人员的归途造成了麻烦。

这些因素使得2023赛季F1难以在四月份回到中国比赛。而今年下半赛季赛程十分紧凑，除非有赛事临时取消，否则难以多安插一场比赛。

据悉，上海方面原本在磋商相关事宜时已经考虑过，如果一切顺利，将在三月初开票。虽然这样的结果无疑令中国车迷感到非常失望，但不出意外的话2024年见证中国大奖赛的重新举行。

最初的2023赛历由24场比赛组成。在四月份空出一个周末之后，F1方面也曾希望可以有比赛填补空缺，而2020和2021赛季曾替补办赛的葡萄牙波尔蒂芒表达过意向。不过可以理解的是，此前中国大奖赛与F1的合约延续2025年，如果相应的比赛日期被其他赛事取代，F1需要退回已经收到的办赛费用。

所以根据这份最新声明，2023赛季将减少到23场比赛，而且所有比赛日期没有变动。这意味着澳大利亚和阿塞拜疆的两场大奖赛之间将有四周间隔，但从巴库那周开始，六周时间里将进行五场比赛。