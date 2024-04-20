中国大奖赛排位赛：维斯塔潘拿下红牛100杆，周冠宇Q1出局
马克斯·维斯塔潘在回归后的中国大奖赛的排位赛里以0.3秒的优势轻松摘下杆位，为红牛拿到车队的第100个杆位，而周冠宇在个人第一次主场排位赛里止步于第一阶段。
Photo by: Mark Sutton
Q3开始后，维斯塔潘做出一圈1分33..977秒，无可争议地占据时间榜第一。最后一轮冲刺，在其他车手都无法威胁到他的情况下，荷兰人在第二圈继续进一步把个人时间提高到1分33，660秒，并且实现了赛季开局连续五场比赛拿到杆位。他的队友塞尔吉奥·佩雷兹在进步后仍落后0.322秒之后，屈居队友身后，但为红牛锁定了第一排发车位。
迈凯伦原本有望成为黑马，奥斯卡·皮亚斯特雷和兰多·诺里斯先后上升到第二，但费尔南多·阿隆索用出色的最后一圈，一举上升到两位迈凯伦车手之前，拿下了前三的发车位。虽然没两位迈凯伦车手没能进入前三名——诺里斯更加靠前，但他们击败了竞争对手法拉利。查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分列第六和第七。
在干地上速度不佳的梅赛德斯，只是由乔治·拉塞尔做出第八的时间，将与塞恩斯分享第四排。尼科·霍肯博格则与瓦尔特利·博塔斯排在前十的最后两位。
Q2进行到一般时，塞恩斯在他第一圈计时圈即将完成时，在出最后一弯时甩尾，压倒过多路肩和砂石带边缘，导致失控并撞上对侧护墙。被红旗中断时，西班牙人驾驶鼻翼脱落的赛车回到维修区。阶段中断了12分钟恢复，塞恩斯也换上新鼻翼出场，并且仍以本阶段第三快成功晋级第三阶段。
兰斯·斯特罗尔仅以0.069秒与Q3擦肩而过。换上新地盘的丹尼尔·里卡多找到了些许感觉，相差加拿大人0.1秒左右排在第12位。两位Alpine车手从第一阶段过关后，埃斯特班·奥康和皮埃尔·加斯利分列第13和14位，而亚历山大·阿尔本排在俩人之间。
时隔五年第一场真正的排位赛，赛道进化水平非常快。汉密尔顿在Q1结束时第一个冲过终点线，但他在14号弯走线不理想，单圈时间只是上升到第13位，。当时在他身后的车手里，拉塞尔和莱克勒克都更快，这位六次在上海赢得比赛的英国车手加入梅赛德斯之后，自2016年后第二次在第一阶段遭到淘汰（当时遭遇了引擎问题）。
周冠宇的最后一个计时圈，一度让他上到第八，但他同样在14号弯回头弯损失了时间。其他赛车纷纷进步之后，他下滑到第16位，不到0.05秒的微弱劣势，遗憾地未能在主场第一个排位赛里进入Q2。
凯文·马格努森也在最后阶段被挤入淘汰区，但他夹在周冠宇和汉密尔顿之前，将从第17位开始比赛。角田裕毅本周末对赛车感觉挣扎，完全无法找到速度，在Q1里仅仅排名第18位，本赛季第一次排位赛成绩不如队友。洛根·萨金特在最后一轮冲刺时，在经过9号弯时失控，只能排在倒数第一。
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