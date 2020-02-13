中国大奖赛：择日办赛只为确保高质量办赛

昨天，F1官方和国际汽联发表共同声明，宣布了原定于4月19日的中国大奖赛将因为新冠肺炎疫情而延期举行，并且明确表示“各方将充分利用时间来研究今年晚些时候可能举办大奖赛的日期”。

今天，作为中国大奖赛承办方的久事体育发表声明，对于赛事改期的原因做了详细解释。

声明中写道：“近期的新型冠状病毒肺炎疫情对F1中国大奖赛的前期保障产生了极大的影响，按照惯例需要在赛前两个月启动的赛道及车库整修、赛事物资海运等工作均无法正常开展。”

“目前条件下，在4月份举办赛事已经不可能确保高质量的办赛标准和呈现最完美的精品赛事，因此F1中国大奖赛承办方上海久事体育产业发展（集团）有限公司与FOM、国际汽联、中汽摩联以及上海市体育局经过审慎研究，达成了2020年F1中国大奖赛延期举办的共识，并启动了相应的预案。”

F1虽然只会在4月造访上海，但是前期的赛事准备工作往往从年前已经开始，包括赛事报批、运营保障、市场推广、票务营销、消防培训等。

自从新冠肺炎疫情爆发以来，全国各地采取了严格的防疫措施，尽一切可能控制疫情的蔓延。虽然上海的企业已经于本周一复工，但为了确保社会的健康和安全，不同企业针对员工上班做了各自的安排，例如轮流上班或居家办公。这意味着各行各业不可避免地受到不同程度的影响。

F1主席兼首席执行官切斯·凯利昨天在阿塞拜疆巴库出席研讨会时，在媒体面前表达了对中国情况的遗憾之情，但是理解“首要的是健康与安全”。他在向中国人民送上祝福并希望尽快战胜病毒的同时，也明确表示F1的管理部门将研究为中国大奖赛重新安排日期的方案，尽管这项工作“有挑战性”。

久事体育也在声明中表示将“积极”与F1管理公司（FOM）沟通，寻找可行的办赛方案。

“今年F1下半赛季赛程与往年相比更为密集，调整赛事时间，需要与国际汽联、各车队、相关赛站以及赛事保障方做大量的沟通工作。目前久事体育正在与FOM展开积极协调，评估各个不同时段方案的可行性，希望能够尽快确定中国大奖赛新的办赛时间。”

中国大奖赛的票务工作已经在年前启动。对于已购票的车迷，久事体育将在近期公布相关的票务退换方案。

Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Renault F1 Team Photo by: Renault

中国大奖赛的改期意味着2020赛季的赛程受到影响。目前，在越南大奖赛与荷兰大奖赛之间有四周的间歇期，但是这个决定得到了车队的支持。

雷诺F1车队主管西里尔·阿比特博尔昨天在车队新赛季启动仪式期间向媒体表示：“从成本的角度来说，本周我们就知道此事将避免不必要的负担。中国的比赛是赛历上重要的一场，而中国和美国对自由传媒来说是策略上的两大重点，我们对此支持。”

雷诺车手丹尼尔·里卡多为不能在四月前往上海比赛感到遗憾。2018年，当时还在红牛效力的他，在上汽国际赛车场斩获了一场激动人心的胜利。

“我个人非常喜欢这条赛道，我在那里取得过成功：2018年赢得了比赛；去年也拿到了我加盟雷诺后的第一分，”澳大利亚人在雷诺新赛季启动仪式上说。

“我为车迷和错过比赛的人感到遗憾，但更为重要的是，我为中国和他们此刻正在经历的深表同情。另一方面，我很高兴已经采取了一些行动，我们不会把大家置于风险中。”

新冠病毒肺炎已经被世界卫生组织定义为全球卫生紧急事件。除了中国之外，另有20多个国家发现了确认病例，其中包括今年将第一次举办F1大奖赛的越南。

就在昨天，越南确认有一万人被隔离，尽管只有六人为确诊病例。一时间，这令定于4月5日的河内比赛能否如期举行也被打上了问号。对此，凯利希望今年的赛程不会受到进一步的干扰。

“我们与我们所有的推广方保持沟通，当前一切照常进行，”美国人说道，“目前在所有（其他）这些办赛国，受到感染的病例还只是个位数。”

“我们必须静观其变。他们已经采取了保护措施，提前采取了妥善的行动。当前，其他比赛都会进行。”