中国大奖赛或无缘F1 2022赛季但预计续签长约

F1将在本周末晚些时候公布明年由23场大奖赛组成的赛程。届时，规则改革后的第一年征程将于3月下旬从巴林开始，然后11月下旬在阿布扎比收官。

今年没有办赛的澳大利亚、日本、新加坡都在赛历之上。其中，墨尔本的日期回到了赛季初，尽管不是揭幕战。新加坡方面已经明确告知FOM，他们会举办比赛——新加坡已于近期宣布逐渐解封的计划。铃鹿方面希望随着日本国内疫苗接种普及，可以为F1参赛人员的入境打开“大门”。另外，新的迈阿密大奖赛将被安排在五月的第一个周末，随后F1将开启传统的“欧洲赛季”。

但是这份车队收到的赛历上，没有中国大奖赛。四月份的两个日期，目前被墨尔本和伊莫拉占据。

自2020年初新冠疫情全球大流行以来，上海已经连续两年没能举办比赛。事实上，上海的推广方久事赛事始终与F1方面保持沟通及办赛事宜的磋商，包括是否会填补其他赛站无法进行留下的空缺，或者在下半年办赛的可能性。但最终，能否让大奖赛重回上海，需要视国内对外开放政策及防疫措施而定。

不过据悉，即使2022年F1无法来到中国，赛事的续约事宜正在进行中，而且双方协商的是一份直到2027年的长期协议。

明年，F1有望迎来历史上第一位中国车手。周冠宇与阿尔法·罗密欧的合约谈判仍在进行中。

一方面，美国的安德雷迪赛车公司欲收购负责运作阿尔法·罗密欧F1项目的索伯，双方将在下周末的奥斯汀期间进行一次重要的谈判。因此无论如何，对于瓦尔特利·博塔斯2022赛季搭档人选的决定，要在公司未来有了明确着落之后才会做出。

另一方面，F2赛季还有最后两个比赛周末，只有赛季结束后，周冠宇参加F1所需的“超级驾照”才能确定，尽管按照目前的情况，他已经能够锁定申请资格。